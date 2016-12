Borussia šokirala Real, polom angleških prvakov

Dortmundčani so po remiju na Santiagu Bernabeu prišli do prvega mesta v skupini F. Foto: Reuters

Po današnjih tekmah zadnjega kroga skupinskega dela evropske lige prvakov v nogometu so znani vsi udeleženci osmine finala. Med 16 so se danes uvrstili Monaco in Bayer iz Leverkusna iz skupine E, Borussia Dormuund in Real Madrid iz skupine F, Leicester in Porto iz skupine G ter Juventus in Sevilla iz skupine H.

V torek so si napredovanje v osmino finala izborili Arsenal in PSG iz skupine A, Napoli in Benfica iz skupine B, Barcelona in Manchester City iz skupine C ter Atletico Madrid in Bayern München iz skupine D. Žreb parov osmine finala bo v ponedeljek, 12. decembra, na sedežu Evropske nogometne zveze v Nyonu.

V osrednji tekmi skupine E je nemški Bayer iz Leverkusna v odsotnosti poškodovanega Kevina Kampla na kolena položil Monaco in zmagal s 3:0. Za farmacevte so zadeli Vladlen Jurčenko (30.), Julian Brandt (48.) in Morgan De Sanctis (82./avtogol). Na londonskem Wembleyju sta se udarila Tottenham in moskovski CSKA, angleškemu klubu je za preboj v evropski ligo zadostoval že nedoločen izid, na koncu pa je zmagal s 3:1.

V tekmi za prvo mesto v skupini F sta se madridski Real in Borussia iz Dormunda razšla z neodločenim izidom 2:2, razplet dvoboja na Santiagu Bernabeu pa je bolj ustrezal nemški ekipi. Za branilce prvega mesta v ligi prvakov je oba gola prispeval Karim Benzema (28., 53.), za goste pa v tej sezoni izjemno vroči Pierre-Emerick Aubameyang (61.) ter Marco Reus (89.). Legia iz Varšave si je po zmagoslavju nad Sportingom iz Lizbone izborila nastop v evropski ligi.

Koebenhavn je v odsotnosti Benjamina Verbiča slavil v belgijskem Bruggu. Leicester si je že pred gostovanjem v Portu zagotovil prvo mesto v skupini G, na Pirenejskem polotoku pa je doživel hud poraz. Porto je slavil s 5:0.

Juventus je po zmagi nad Dinamom (Petar Stojanović je igral od 74. minute) potrdil prvo mesto v skupini H, za staro damo pa sta zadela Gonzalo Higuain (52.) in Daniele Rugani (73.). Lyon in Sevilla sta se v Franciji razšla brez golov.

Žreb parov osmine finala bo v ponedeljek, 12. decembra.