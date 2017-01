Boj Maribora in Olimpije za Domžalčana Balkovca

Nogometaši Krškega so včeraj prvi prekinili zimski odmor slovenskih prvoligašev in kot prvi začeli priprave na spomladanski del sezone, v katerem je njihov glavni cilj, da ostanejo vsaj na sedanjem osmem mestu lestvice Prve lige Telekom Slovenije, ki pomeni zanesljiv obstanek v elitni druščini. Izbranci trenerja Tomaža Petroviča imajo po jesenskem delu državnega prvenstva štiri točke prednosti pred Aluminijem iz Krškega in kar trinajst točk naskoka pred zadnjeuvrščenimi Radomljami. V Posavju so se pozimi poslovili kar od osmih nogometašev in se usmerili k razvoju in uveljavitvi svojih mladih upov na prvoligaški sceni. Zeleno-beli tabor so zapustili kapetan Miha Drnovšek, Žiga Jurečič, Jure Špiler, David Bučar, Tim Čeh, Roy Rudonja ter Dejan Vokić in Ranko Moravac, ki sta v Posavju igrala kot posojena igralca Maribora. S tem v nuklearnem mestu uresničujejo napovedi iz poletja, ko se jim je kot partner pridružila švicarska agencija, namreč da bodo dali poudarek razvoju igralcev iz lastne nogometne šole. Kot prvi so članski nogomet že jeseni okusili 17-letniki Ester Sokler, Anže Kodelič, David Kovačič in Jan Gorenc in nakazali, da jih ob trdem in kakovostnem delu čaka obetavna prihodnost. Sicer Petrovič računa tudi na kakšno izkušeno okrepitev, januarski prestopni rok je še dolg, tako da v Krškem ne hitijo z odločitvijo.



Nova šefa za pobeg z dna



Medtem so v Aluminiju in Radomljah že imenovali nova trenerja. V Kidričevem so se po jesenskem delu prvenstva razšli z domačim strokovnjakom Bojanom Špehonjo, nasledil ga je 48-Hrvat Slobodan Grubor, ki je doslej brez vidnejših dosežkov deloval v Avstriji. V Radomlje se je vrnil 47-letni Robert Pevnik, ki je rumene že vodil leta 2013 v drugoligaški konkurenci. Zdaj prihaja namesto angleškega strokovnjaka Davida McDonougha, ki je od poletja s klubom sodeloval kot športni direktor, po odpovedi Janiju Žilniku pa je bil trener moštva na zadnjih petih tekmah jesenskega dela DP. Zanimivo je, da Anglež odhaja na Kitajsko, kjer bo v prvoligašu Hebei China Fortune pomočnik slovitega čilenskega strokovnjaka Manuela Pellegrinija, s katerim je že sodeloval na Otoku. Pevnik je že četrti strateg Radomljanov v tej sezoni, ki jo je z zadnjeuvrščenim moštvom začel Dejan Djuranovič, a je zaradi skromnih rezultatov prepustil vodenje Žilniku že po uvodnih petih krogih. Če v klubu z dna lestvice PLTS ne bodo poskrbeli vsaj za tri, štiri kakovostne okrepitve, si ne morejo obetati skoka na lestvici. Tik pred začetkom priprav (večina prvoligašev jih bo začela prihodnji teden) so še vedno brez trenerja v velenjskem Rudarju, kjer se odločajo med številnimi kandidati, od katerih se mnogi ponujajo kar sami.



Kaj bo ponudil Zahovič?



Vodilni Mariborčani se bodo zbrali 11. januarja, čeprav je bil sprva start priprav predviden tri dni prej. Toda vijolični so s prvim mestom na lestvici pridobili tudi pravico pri trenerju Darku Milaniču za prestavitev začetka priprav. Ljudski vrt je že zapustil levi bočni branilec Erik Janža, ki bo igral za češkega prvaka Viktorijo iz Plzna, morda bo mesto ob Dravi zapustil še kateri igralec, po drugi strani bo športni direktor Zlatko Zahovič poskušal zapolniti nastale vrzeli. V teh dneh je posebno intrigantno vprašanje, koga s slovenske scene bo zvabil v štajersko metropolo. V zakulisju poteka boj za levega bočnega branilca Domžal Jureta Balkovca, ki je trenutno z B-reprezentanco na miniturneji v Združenih arabskih emiratih. Domžalčani so v pogovorih glede Balkovca že dali košarico vodstvu Olimpije, ki je ponudila odločno preskromen znesek. Res pa je tudi, da so zaradi plodnega sodelovanja iz preteklosti (Erik Janža, Dejan Trajkovski) bolj naklonjeni Štajercem. Nič presenetljivega ne bo torej, če bo 22-letni mladi reprezentant končal v Ljudskem vrtu. Verjetno Zahovič pripravlja ponudbo, ki se ne zavrača. To bi bil odhod že tretjega pomembnega člena tretjeuvrščenih Domžal, saj sta klub že zapustila vodilna strelca Marko Alvir (Slavija Praga) in Slobodan Vuk (Tromsø, Norveška). Ob Kamniški Bistrici imajo kopico zelo zanimivih igralcev, ne pozabimo, da jih je kar devet na reprezentančni akciji v Abu Dabiju.



Podpredsednik, športni direktor Olimpije in dolgoletni srbski menedžer Ranko Stojić je doslej v zmajevo gnezdo zvabil 24-letnega romunskega štoperja Alexandruja Cretuja, 21-letnega makedonskega vezista Daniela Avramovskega in 18-letnega ganskega napadalca Issaha Abassa. Zaradi teh imen privrženci Olimpije kajpada ne padajo na zadnjice, bolj jih zanima, komu Stojić prodaja glavne ase (Roka Kronavetra, Miho Zajca, Blessinga Elekeja), predvsem pa to, kdo bo še okrepil moštvo prvaka. Predsednik Milan Mandarić v prvi vrsti zagovarja uravnotežen proračun, po katerem bo v klub prispel kapitalec le, če bodo donosno prodali koga od omenjenih. Jeseni neprepričljiva Olimpija krvavo potrebuje nov zalet na vseh ravneh, saj je izgubila pristen stik z navijači in okoljem, ki niso z navdušenjem sprejeli Stojićeve vrnitve, potem ko se je Mandarić po zgolj nekaj mesecih poslovil od bivšega športnega direktorja Nenada Protege.