Boateng iz Milana zdaj k Olimpiji

LJUBLJANA – Ekipo aktualnih državnih nogometnih prvakov Olimpijo je okrepil nekdanji član AC Milana, ganski napadalec Kingsley Boateng. Dvaindvajsetletni Boateng, 176 centimetrov visoki igralec, je aktualni italijanski reprezentant do 21. leta.

Po besedah ljubljanskega kluba gre za hitronogega krilnega napadalca, ki je na Apeninski polotok prispel že pred slabimi šestimi leti, kjer je najprej zaigral za mlajše selekcije Milana, od koder ga je pot vodila v Catanio, nizozemsko Bredo in Bari, s katerim je imel sklenjeno pogodbo do letošnjega poletja.

Ljubljančani so tako po Issahu Abassu, Danielu Avramovskemu in Alexandruju Cretuju v svoje vrste zvabili še četrto in do zdaj najbolj zvenečo okrepitev, ki bo po besedah športnega direktorja Ranka Stojića pripomogla k večanju ugleda kluba v tujini.

Boateng je z Ljubljančani podpisal pogodbo do 30. junija 2020.

»O nogometnih odlikah Kingsleyja Boatenga je brezpredmetno izgubljati odvečne besede, saj gre za izjemno hitrega, prodornega in odlično tehnično podkovanega nogometaša, ki je svojo kakovost že dokazal v tako močnih ligah, kot sta italijanska in nizozemska. Tudi sam sem se kar nekajkrat na lastne oči prepričal, za kako kvalitetnega nogometaša gre. Bodite prepričani, da nam je z Boatengovim prihodom uspel veliki met, saj se ime Olimpije čedalje pogosteje in glasneje omenja po vsej Evropi. Najpomembneje od vsega je, da je Kingsley značajsko izjemen fant, velik borec in garač, ki si želi uspeti v nogometu. To je profil nogometaša, ki smo ga iskali, tako da mu ob tej priložnosti tudi v predsednikovem imenu izrekam toplo dobrodošlico, saj smo, kot sem že dejal, v svoje vrste zvabili odličnega nogometaša,« je bil zadovoljen športni direktor Stojić.

Kingsley Boateng je bil kratek in jedrnat: »Prišel sem v klub, ki je aktualni slovenski državni prvak, kar je glavni cilj tudi v tej sezoni. Najprej se moramo dobro pripraviti na spomladanske izzive, ubraniti naslov državnega prvaka in kasneje v kvalifikacijah za ligo prvakov čim dražje prodati svojo kožo. Prepričan sem, da je bil prihod v Olimpijo najboljša mogoča rešitev. Komaj čakam, da se priključim moštvu in s soigralci spišem novo zgodbo o uspehu.«