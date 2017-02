Bo Oblak oviral Kampla?

Ni kaj, vratar slovenske nogometne reprezentance in član Atletico Madrida Jan Oblak je zelo prepričljiv tudi, ko gre za zdravljenje poškodbe. Potem ko je moral decembra na operacijo rame, so napovedovali, da se bo na treninge z moštvom vrnil sredi marca. Toda Škofjeločan je s svojim profesionalnim pristopom in zavzetostjo spet prijetno presenetil in prehitel napovedi za en mesec. Od srede je že v kadru trenerja Diega Simeoneja, ki ga je takoj uvrstil na seznam mož za drevišnjo prvo tekmo v osmini finala lige prvakov proti Bayerju iz Leverkusna. V obdobju Oblakove odsotnosti je v vratih rdeče-belih stal 32-letni Španec Miguel Angel Moya, ki pa se bo moral v prihodnje spet sprijazniti z vlogo rezerve. Edino vprašanje je, ali bo tako že danes na BayAreni v Leverkusnu ali pa bo Simeone 24-letnega Oblaka raje poslal v ogenj konec tedna v španskem prvenstvu. V lanski sezoni lige prvakov, ko je Atletico še drugič v zadnjih treh letih v finalu klonil proti Real Madridu, je slovenski as na 13 tekmah LP kar osemkrat ohranil mrežo nedotaknjeno. Morda bo to težja naloga tokrat, saj zaradi poškodb manjkata štoper Diego Godin in desni bočni branilec Juanfran. Toda daleč od tega, da bi špansko moštvo na sever Evrope zaradi tega prihajalo z belo zastavo. Pred dvema letoma je Atletico že izločil Bayer na tej ravni; po porazu z 1:0 v Nemčiji si je napredovanje zagotovil po izvajanju kazenskih strelov.



Na drugi strani so v bundesligašu, kjer je eden ključnih igralcev drugi slovenski reprezentant, Kevin Kampl, polni samozavesti zaradi niza desetih tekem brez poraza v evropskem tekmovanju na domačem stadionu. »Zakaj jih ne bi premagali? Če pokažemo svoj pravi obraz v ligi prvakov, je mogoče prav vse. Vidite lahko, da si moštvo tega želi. Igramo borbeno, igramo drug za drugega, česar pred dvema letoma ni bilo,« je dejal Bayerjev vratar Bernd Leno. Že res, da so farmacevti v zadnji prvenstveni tekmi v gosteh povozili Augsburg s 3:1 – Kampl je igral celo tekmo, dva gola je zabil Javier Hernandez, enega pa Karim Bellarabi –, toda tačas zasedajo skromno osmo mesto na lestvici bundeslige. Niti pri Atleticu niso najbolj zadovoljni s svojimi dosežki doma, saj so trenutno četrti, želijo pa si uloviti vsaj Sevillo, ki je štiri točke pred njimi, večjo prednost pa imata Real Madrid in Barcelona. Nazadnje je za dobro voljo med atleti poskrbela učinkovita igra pri Sportingu v Gijonu, kjer je za zmago s 4:1 Kevin Gameiro dosegel hat-trick v pičlih petih minutah, en zadetek pa je prispeval Yannick Ferreira-Carrasco. V drugi današnji tekmi se bosta na Otoku pomerila Manchester City in Monaco. Jutri sta na sporedu še zadnji uvodni tekmi osmine finala: Porto-Juventus in Sevilla-Leicester City. Rezultati prvih obračunov iz prejšnjega tedna so: Benfica : Borussia Dortmund 1:0, PSG : Barcelona 4:0, Bayern : Arsenal 5:1 in Real Madrid : Napoli 3:1.