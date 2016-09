Bo Katanec v Vilni zadnjič zmagal?

Za slovensko nogometno reprezentanco je pet dni treningov na Brdu pri Kranju, danes zjutraj pa se bo podala v Litvo, kjer bo odprla kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2018 v skupini F, kjer so njene tekmice še Anglija, Slovaška, Škotska in Malta. Gostovanje ob Baltiku spremlja velik optimizem, Slovenija je nesporno favoritka dvoboja na Stadionu LFF, ki sprejme okrog 5000 obiskovalcev, čeprav se selektor Srečko Katanec ukvarja tudi z zdravstvenimi težavami, pri čemer sta v ospredju poškodovana Josip Iličić (mišica) in Jasmin Kurtić (gleženj), vseh treningov pa nista oddelala niti virozna Nejc Skubic in Kevin Kampl. Toda v Vilni bo lahko Katanec na igrišče z umetno travo poslal razigrane može v spodobni formi, ki nabrušeni pričakujejo nov kvalifikacijski ciklus. Start je pomemben že sam po sebi, vsekakor pa hočejo slovenski nogometaši oktobrska obračuna v Stožicah s Slovaško in Anglijo pričakati s tremi točkami iz Litve. Jutrišnji dvoboj bi lahko bil celo zgodovinski v luči bližnjih volitev predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa). Če bo prvi mož Nogometne zveze Slovenije Aleksander Čeferin 14. septembra v Atenah zmagal, bo Katanec morda odstopil, njegov položaj pa bi potem bržčas zasedel Tomaž Kavčič, ki se je ta teden pridružil strokovnemu vodstvu reprezentance.

Nemci in Brglez za Čeferina Predsednik državnega zbora Milan Brglez je na pogovor povabil gospoda Aleksandra Čeferina, kandidata za predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa), ki mu je včeraj podporo izrazila tudi nemška nogometna zveza. Brglez kandidaturo Čeferina močno podpira, saj verjame, da je pomembna ne le za slovenski in evropski nogomet, temveč tudi za prepoznavnost in ugled Slovenije v Evropi in v svetu. Predsednik DZ je in bo tudi naprej v okviru svojih mednarodnih aktivnosti promoviral kandidaturo Čeferina za predsednika Uefe, saj gre za odličnega kandidata z ustreznim strokovnim znanjem, vizijo in zavezanostjo visokim delovnim in etičnim načelom.

Vsekakor Litovci na teren ne bodo prišli z belo zastavo. Selektor Edgaras Jankauskas, ki vodi pisano ekipo izkušenih mož in nogometnih mladcev, nobeden pa, roko na srce, ne spada med igralce višjega kakovostnega razreda, zato stavi na pozitivno energijo in fanatičen pristop svojega kolektiva: »Dobrega izida se ne da doseči brez borbenosti. Ne morem kar tako obljubljati zmage. Ko igraš dobro, pride tudi dober izid. Verjamem, da bomo, če bomo zbrani in bomo pokazali zahtevano stopnjo fizične in psihološke pripravljenosti, imeli lepe možnosti za dobro tekmo in ugoden razplet. Moč naše ekipe je v enotnosti, ko imamo skupen cilj in skupaj tiščimo v eno smer. Takrat se lahko upremo težkim tekmecem. Zadnja tekma proti Poljakom (junija na prijateljski tekmi je bilo 0:0; op. p.) nam je dala veliko pozitivnega. Videli smo pravega ekipnega duha, ki je nujno potreben, ko Litvo predstavljamo na dvobojih takšne ravni,« meni 41-letni Jankauskas, ki ga čaka premiera v kvalifikacijah za veliko tekmovanje. O slovenski vrsti je povedal: »To je res močna ekipa. Rada drži žogo v posesti, igra kombinatorno. Tehnično znanje igralcev ji to dovoljuje, ne nazadnje igra veliko Slovencev v italijanski prvi ligi, nekaj v Španiji, pa tudi v Nemčiji. Poimensko so favoriti, ampak vemo, da papirnati favoriti ne zmagajo vedno. Če mi bodo igralci verjeli, da smo se sposobni boriti s takšnimi ekipami, kar smo že pokazali proti Poljski, potem bomo zagotovo za vsakogar težak zalogaj.« Tekma se bo začela jutri ob 18. uri po slovenskem času, v kvalifikacijah za euro 2016 je Slovenija z Litvo v Vilni zmagala z 2:0, doma pa je remizirala (1:1). Verjetna postavi – Litva: Zubas; Vaitkunas, Freidgeimas, Girdvainis, Baravykas; Kuklys, Župa, Černych, Slivka, Novikovas; Matulevičius; Slovenija: Oblak; Stojanović, Samardžić, Cesar, Jokić; Kampl, Krhin, Verbič; Birsa, Bezjak, Berić.