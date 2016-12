Bo Brglez presenetil Amerška?

Za dobro delo ni nikoli prepozno. Ko gre za otroke, pa sploh ne. S takim plemenitim namenom in dobro voljo se bodo zbrali številni ljudje dobre volje jutri v Stožicah, kjer bo na sporedu že sedmi letošnji dobrodelni športno-glasbeni spektakel. Športno-humanitarno društvo Olimpiki iz Ljubljane bo ob 18. uri v ljubljanskih Stožicah zbralo velikane slovenskega športa. Ne bodo sami; v duhu pravih vitezov bodo merili moči z nogometno zasedbo državnega zbora Slovenije. »Veselimo se obračuna v Stožicah, kjer bomo nadaljevali dobrodelnost, s katero že tri leta pomagamo otrokom v Sloveniji,« napoveduje jutrišnji spektakel Nataša Kadunc, idejna vodja in spiritus movens srčne akcije, ki je letos obiskala že Slovenj Gradec, Izolo, Mursko Soboto, Maribor, Jesenice in Domžale.



Vili Ameršek, selektor ekipe Velikani slovenskega športa, je vnovič zbral spoštovanja vredno zasedbo športnikov in estradnikov, ki se z veseljem odzovejo, ko gre za pomoč otrokom. Brez treninga, a s toliko več želje in volje, pa bodo na parket Stožic pritekli poslanci. Kapetan ekipe je predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez, ki bo branil poslanska vrata, v ogenj pa pošiljal svoje pozicijske in opozicijske kolege. Velikani slovenskega športa z gosti bodo nastopili v postavi: Miran Pavlin, Dragan Bulič, Dejan Zavec, Peter Lovšin, Aleš Čeh, Omar Naber, Rok Tamše, Marinko Galič, Goran Jagodnik, Tomaž Klemenčič, Vili Resnik, Sebastjan Cimerotič, Ermin Šiljak, Primož Ulaga, Dejan Kontrec in Bojan Križaj. Poleg Brgleza bodo čast slovenskega parlamenta branili Ivan Hršak, Branko Zorman, Mitja Horvat, Marko Ferluga, Marjan Dolinšek, Aleksander Kavšek, Matjaž Nemec, Andrej Čuš, Tomaž Lisec, Marijan Pojbič in Ljubo Žnidar. Brglez ne izključuje možnosti, da se jim priključi še kak poslanec, ki je vešč žogobrca.



Ne le šport, v Stožicah bo odmevala tudi glasba. Za pevske vložke bosta odgovorna Nuška Drašček Rojko in Davor Radolfi, Mestna občina Ljubljana pa je brezplačno odstopila športno dvorano. Vstop na prireditev je prost, bo pa dobrodošel vsak prostovoljni evro, ki bo šel za otroke v Mladinskem domu Malči Beličeve, del sredstev bo dobila tudi Pediatrična klinika UKC Ljubljana.