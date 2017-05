Bišćan v šolo k Olimpiji, Dob spet ni za elitno ligo

Daleč od tega, da so domači nogometni akterji povedali že vse v letošnji sezoni. Že res, da imamo prvaka iz Maribora ter druge potnike v evropsko tekmovanje, Gorico, Olimpijo in Domžale. Jasno je tudi, da je iz Prve lige Telekom Slovenije izpadlo Radomlje, med elito pa se vrača triglav iz Kranja. Ni pa še znan deseti prvoligaš v sezoni 2017/18. O tem naj bi odločil dvoboj med devetouvrščenim prvoligašem Aluminijem in tretjeuvrščenim drugoligašem, ekipo Ankaran-Hrvatini. Primorci s trenerjem Vladom Badžimom so prišli do priložnosti za napredovanje, ker se je vodstvo drugouvrščenega Roltek Doba odločilo, da ostane v drugi ligi. Znano je, da njihov stadion ne ustreza kriterijem Nogometne zveze Slovenije za igranje v PLTS, torej bi morali gostovati, kar bi dodatno podražilo sezono. Po drugi strani pa v Dobu niti nočejo za vsako ceno napihovali proračuna za konkurenčno igranje med najboljšimi klubi. To bi lahko celo prizadelo stabilno delovanje kluba v prihodnje. Drugače razmišljajo v Ankaranu, čeprav je treba na njihove ambicije gledati z dvojnimi očali. Do srede bo namreč jasno, ali bo NZS izdala Kopru tekmovalno licenco za prihodnjo sezono. Vprašljivo je namreč finančno poslovanje kozličkov, zato licenčna komisija na prvi stopnji jim ni podelila licence. Odločitev na drugi stopnji po pritožbi Koprčanov bo znana najpozneje jutri. Če bi se morali rumeno-modri z Bonifike posloviti od PLTS, bi bil najverjetnejši scenarij popolnitve prve lige takšen, da bi imela mesti v njej zagotovljeni tako Aluminij kot Ankaran-Hrvatini. Torej kvalifikacijski tkemi 1. in 4. junija sploh ne bi bili potrebni.



Hadžić še jutri v finalu



Sicer v Ljubljani že vrabci na strehah čivkajo, da bo novi trener Olimpije od četrtka naprej 39-letni Hrvat Igor Bišćan. Nekdanji hrvaški reprezentant ter član zagrebškega Dinama, Liverpoola in Panathinaikosa je resen trenerski posel začel lani v hrvaški drugi ligi. Rudeš je popeljal do prvega mesta in napredovanja v prvo ligo. Očitno je s svojo trenersko vizijo prepričal tudi predsednika Olimpije Milana Mandarića, ki je v tej sezoni stavil kar na štiri trenerje (Rodolfa Vanolija, Luko Elsnerja, Marijana Pušnika in Safeta Hadžića). Glavni boter Bišćanovega prihoda je neuradni športni direktor zmajev Mladen Rudonja, ki tesno sodeluje z menedžerjem, prav tako nekdanjim hrvaškim reprezentantom Boškom Balabanom. Hadžić bo jutri še vodil Olimpijo v finalu pokala Slovenije, kjer se bodo zeleno-beli na koprskem stadionu Bonifika pomerili z Domžalami. Že je slišati kritike, da se neizkušeni Bišćan pride pravzaprav učit trenerskega posla v veliki Olimpiji.





Prvakinje nogometašice Olimpije

Nogometašice Olimpije iz Ljubljane so prvič postale državne prvakinje. V zadnjem, 21. krogu so v gosteh premagale glavnega tekmeca Teleing GMT Beltince s 3:2. Končni vrstni red v ligi za prvaka: Olimpija 60 točk, Teleing 57, Radomlje 36, Rudar Škale 29; v ligi za obstanek: Krim 33 točk, Fužinar 28, Maribor 22, Ankaran 21, Velesovo 15, Ajdovščina 4. Druga liga s 16 klubi



Ljubitelji nogometa bodo v prihodnji sezoni spremljali tudi po novem 16-člansko tekmovanje v 2. slovenski nogometni ligi (doslej 10 klubov). Iz štirih tretjih lig so si napredovanje priigrali Nafta iz Lendave, Mura iz Murske Sobote, Maribor B, Rogaška iz Rogaške Slatine, Bravo, Ilirija (oba iz Ljubljane), Tabor iz Sežane in Jadran Dekani. Nekdanji prvoligaš Mura si je napredovanje priigral v zadnjem krogu, ko je s 3:0 ugnala neposrednega konkurenta Odranci s 3:0. V Fazaneriji se je zbralo kar 3500 gledalcev.