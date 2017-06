Bišćan bo vodil zmaje, Maribor ukinil B-moštvo

Po dveh letih nogometnega delovanja v Ljubljani se je predsednik Olimpije Milan Mandarić odločil za sedmega trenerja, ki naj bi uresničil njegovo vizijo o podobi in igri zeleno-belega moštva, ki je v pravkar končani sezoni izgubil boj za naslov državnega prvaka z Mariborom in v sredo še finale pokala Slovenije z Domžalami. Novi strateg Olimpije je včeraj postal 39-letni Zagrebčan Igor Bišćan, nekdanji hrvaški reprezentant in branilec zagrebškega Dinama, Liverpoola in Panathinaikosa, ki ima kot trener za sabo eno sezono samostojnega vodenja članskega moštva. V minuli sezoni je s hrvaškim drugoligašem Rudešem osvojil prvo mesto in se uvrstil v prvo ligo. »Veselim se novih izzivov. Olimpija je velik klub z veliko potenciala in dobrimi razmerami za uspeh. Podrobno sem analiziral letošnje tekme Olimpije in vlogo vsakega igralca. Delo začenjamo takoj, časa ni na pretek,« je dejal Bišćan. Šef Mandarić pred začetkom nove sezone spet sije od zadovoljstva: »Dobili smo dobrega trenerja. Bišćana se spomnim po odličnih in odločnih nastopih še iz časov, ko je igral za Liverpool. Tak je tudi kot trener. Je sistematičen, vztrajen pa tudi iskren in umirjen. Rezultati so več kot očitni, takega trenerja zdaj potrebujemo v Olimpiji. Klub ima vse možnosti za vrhunske rezultate in navijači jih upravičeno pričakujejo.« Dozdajšnji trener prvega moštva Safet Hadžić ostaja v klubu in se vrača med oglednike. Olimpija bo priprave na novo sezono začela 10. junija, 29. junija pa jo že čaka prva tekma v kvalifikacijah za evropsko ligo.



Vijolična racionalizacija



Pri Mariboru vprašanj okrog trenerja ni. Darko Milanič je namreč trdno v sedlu. So se pa v Ljudskem vrtu odločili, da ne bodo več trošili denarja za B-moštvo, ki je v tej sezoni osvojilo prvo mesto v 3. slovenski ligi – sever in si priigralo napredovanje v drugo ligo. To bi verjetno še dodatno podražilo delovanje zasedbe, iz katere vijolični niso dobili tolikšnega izplena, kot so pričakovali. Na leto je ta pogon Mariborčane stal od 350.000 do 400.000 evrov, ob izpadu prihodkov zaradi skromnejših rezultatov na evropski sceni pa to ni več vzdržno. »Racionalizirali bomo poslovanje. Tudi v preteklosti, ko smo zaslužili veliko denarja z nastopanjem v ligi prvakov, smo bil racionalni, nismo trošili po nepotrebnem. Treba se je prilagajati okoliščinam, treba je biti realen. Po domače povedano, ne moremo si več privoščiti dveh ekip. Imeli bomo najboljše možno moštvo, ki si ga lahko privoščimo. Ambicije ostajajo iste, želimo zmagovati, v novi sezoni osvojiti domače prvenstvo in pokalno tekmovanje, v Evropi pa ostati čim dlje. Šestega junija bomo razkrili še eno poslovno novost, ki bo verjetno prva v Sloveniji,« je povedal direktor Maribora Bojan Ban in dodatno pojasnil: »Igralci iz B-ekipe so bili obveščeni o ukinitvi. Kako bo s pogodbami igralcev v prihodnje, bomo še videli, vsekakor bomo poskrbeli za tiste, ki še imajo veljavne pogodbe, morda s posojo v druge klube ali kako drugače. Športno gledano je ta ekipa zaželena, toda ko daš na tehtnico vložek vanjo in izplen, se pojavi nesorazmerje. Letos ima Maribor dobre rezultate tudi v svojem podmladku. Na skupni lestvici kadetov in mladincev smo najboljši v Sloveniji. Strokovno in finančno se veliko posvečamo temu.«



Direktorju je pritegnil tudi predsednik kluba Drago Cotar: »Držali se bomo tega, kar smo počeli, odkar sva z Bojanom v klubu. Tista prejšnja zgodba nas je kar nekaj naučila. Od treh milijonov minusa smo prišli do pozitivnega stanja. Denarja si nismo nikoli izposojali v upanju, da bodo morebiti prihodnji uspehi prinesli denar za vračilo. NK Maribor je športno društvo, živi od tega, kar zasluži z uspehi v evropskem tekmovanju, s prodajo igralcev, imamo pa tudi nekaj sponzorjev, ki so nam ostali zvesti. Skupaj s športnim direktorjem smo se odločili ukiniti B-ekipo.« Cotar in Ban sta še razkrila, da naj bi se avgusta začela obnova strehe na dotrajani zahodni tribuni Ljudskega vrta, zaradi katere je vprašljiv nastop Maribora že v play-off tekmah lige prvakov oziroma evropske lige. V vijolični družini, ki za najem prostorov na stadionu Mestni občini Maribor plačuje 240.000 evrov na leto, se zavzemajo za obnovitev celotne tribune, kar bi po nekaterih ocenah znalo stati pet milijonov evrov.