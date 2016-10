Birsa poziva navijače k potrpežljivi pomoči

Valter Birsa, desno, v družbi matica Črnica, selektorja Srečka Katanca in Milivoja Novakovića nasmejan pričakuje obračun s Slovaki. Foto: Blaž Samec

Slovenski nogometni reprezentanti na Brdu pri Kranju prizadevno vadijo pred kvalifikacijskima tekmama za SP proti Slovaški v soboto in Angliji v torek. Po pretresu zaradi odpovedi domnevno preutrujenega Kevina Kampla se igralci zavedajo, da bosta požrtvovalni pristop in dobra igra lahko popravila načeto ozračje v reprezentanci in okrog nje. Seveda v teh dneh nihče ne bo javno govoril o tem, kaj je s svojo potezo sprožil Kampl, kar je povsem razumljivo. Pred igralci sta zahtevni nalogi, v primeru uspeha (vsaj ena zmaga) bi se lahko vrnili v igro za tako želeno drugo mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije za uvrstitev na mundial v Rusiji. Toda kot je že pred začetkom tokratne akcije napovedal Srečko Nacionale, bodo morali za ta cilj vsi močno trpeti, navijači v Stožicah pa z veliko potrpežljivosti spodbujati slovenske ase.

