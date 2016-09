Berić zabil v Nemčiji

Očitno sta poškodba in lov na strelsko formo slovenskega reprezentančnega napadalca Roberta Berića le še neprijeten spomin. V dresu kultnega francoskega kluba Saint-Etienna je spet zablestel, tokrat v 1. krogu evropske lige, ko so zeleni gostovali pri nemškemu Mainzu. V izenačenem dvoboju, kjer je sicer žogo v nogah dlje imelo Berićevo moštvo, so povedli gostitelji z zadetkom Nika Bungerta v 57. minuti, gostom pa je točko z izenačujočim golom zagotovil prav njihov prvi napadalec Berić v 88. minuti tekme. V skupini C igrata še belgijski Anderlecht in azerbajdžanksa Gabala, prvi je doma zmagal s 3:1.



Drugi slovenski reprezentant Josip Iličić je s Fiorentino gostoval v Grčiji pri moštvu PAOK iz Soluna in iztržil izid 0:0. Jojo je igral do 63. minute in prejel rumeni karton. V skupini J sta še azerbajdžanski Qarabag in Slovan iz Libereca, ki sta v Azerbajdžanu prav tako remizirala (2:2). Turški Konyaspor, za katerega igra reprezentančni branilec Nejc Skubic (odigral je celo tekmo), je doma izgubil proti slovitemu Šahtarju iz Donjecka (0:1). Tudi portugalska Braga in belgijski Gent, ki dopolnjujeta skupino H, sta se na Iberskem polotoku razšla z neodločenim izidom (1:1). Kot smo že poročali, vodstvo španskega prvoligaša Villareala za tekme v evropski ligi ni prijavilo slovenskega reprezentanta Bojana Jokića, je pa zato rumena podmornica doma premagala Zürich z 2:1. Za goste je priložnost za igro v 84. minuti dobil slovenski napadalec Džengis Čavušević. V skupini L igrata še turški Osmanlispor in Steaua iz Bukarešte.