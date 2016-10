Berić s St. Etiennom do zmage, Manchester napolnil mrežo Turkov

Po reprezentančnem premoru se je nadaljevala tudi nogometna evropska liga. V tekmah 3. kroga je do zmage med slovenskimi igralci prišel Robert Berić, ki je s St. Etiennom slavil doma proti Qäbäli. Berić je v igro vstopil v 62. minuti, St. Etienne pa je preko avtogola Ricardinha v 70. minuti na koncu zmagal z 1 : 0. Poleg St. Etienna je v skupini C igral tudi Mainz 05, ki se je z Anderlechtom razšel z remijem 1 : 1.

V skupini A je Feyenoord Rotterdam z 1 : 0 ugnal Zorjo iz Luganska, Manchester United pa je bil s kar 4 : 1, ob tem je Paul Pogba dosegel dva gola že v prvem polčasu, boljši od Fenerbahceja. Olympiakos Pirej je v skupini B s 4 : 1 premagal Astano, Young Boys Bern pa Apoel iz Nikozije s 3 : 1.

V skupini D je Dundalk z 1 : 2 klonil proti Zenitu iz St. Peterburga, z enakim izidom je doma izgubil tudi AZ Alkmaar proti Maccabiju iz Tel Aviva. Roma in dunajska Austria sta v skupini E remizirala s 3:3, Viktoria Plzen je proti Astri Giurgiu izgubila z 1 : 2 in ostala na zadnjem mestu lestvice. Genk je v skupini F utrdil vodstvo in Athletic Bilbao premagal z 2 : 0. Dunajski Rapid je s Sassuolom igral neodločeno 1 : 1.

V skupini G so gledalci videli dva remija. Celta se je z Ajaxom razšla z neodločenih 2 : 2, z enakim izidom se je končala tudi tekma med ekipama Standard Liege in Panathinaikos Atene. Nejc Skubic je s Konyasporom v skupini H vknjižil remi 1 : 1 proti Bragi in odigral vso tekmo. Šahtar Donjeck je visoko s kar 5 : 0 nad Gentom potrdil prvo mesto na lestvici

Iličić ni zaigral, Handanović mrežo ohranil prazno

Skupina I je postregla z dvema zmagama gostov. Schalke je z 1 : 0 ugnal Krasnodar, Nica pa Red Bull Salzburg z enakim izidom. Z devetimi točkami vodi Schalke. Fiorentina je v skupini J gostovala pri Slovanu iz Libereca in zmagala s 3 : 1, Josip Iličić pa za Italijane ni zaigral. Karabah Agdam je z 2 : 0 ugnal PAOK Solun.

Samir Handanović je svojo mrežo ohranil prazno, branil je vso tekmo, Inter pa je doma z 1:0 premagal Southampton, z enakim izidom je v skupini K Sparta v gosteh premagala Hapoel Beeer Ševo. V skupini L se je Steaua Bukarešta s Zürichom razšla z neodločenim izidom 1 : 1, Džengis Čavušević je za Švicarje igral od 78. minute naprej. Bojan Jokić v evropski ligi ne igra za Villarreal, ki je v gosteh remiziral z Osmanlisporom z 2 : 2.