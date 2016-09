Berič ponovno rešil St. Etienne, poraz Uniteda

Po torkovih in sredinih uvodnih tekmah v ligi prvakov se je danes začela tudi evropska liga, od štirih slovenskih nogometašev pa se je najbolj izkazal Robert Berič. Njegov francoski St. Etienne je v okviru skupine C gostoval pri nemškem Mainzu in igral neodločeno 1 : 1, Berič pa je v 88. minuti dosegel izenačujoči gol.

Italijanska Fiorentina Josipa Iličića je gostovala pri grškem Paoku iz Soluna, obračun pa se je končal brez golov. Italijanski Inter iz Milana, moštvo nekdanjega slovenskega reprezentančnega vratarja Samirja Handanovića, je na domačem San Siru moral priznati premoč izraelski ekipi Hapoel Beer Sheva, ki je slavila z 2 : 0, Handanovića pa sta ukanila Miguel Vitor v 54. in Maor Bar Buzaglo v 69. minuti.

Turška Konyaspor slovenskega bočnega branilca Nejca Skubica je na domačem igrišču klonila proti ukrajinskemu Šahtarju iz Donjecka z 0 : 1, edini gol pa je dosegel

Facundo Ferreyra v 76. minuti. Španski Villarreal, ki Bojana Jokića ni uvrstil na seznamu igralcev za nastop v evropski ligi, je na domačem igrišču ugnal švicarski Zürich z 2:1.

V prvem krogu je bridko izkušnjo doživel eden najresnejših favoritov za končno zmago v evropski ligi, angleški Manchester United je klonil na vselej vročem gostovanju pri Feyenoordu iz Rotterdama. Edini gol je dosegel Tonny Vilhena v 79. minuti.