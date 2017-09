Ben Yedder s trojčkom kronal premoč

SEVILLA – V osrčju Andaluzije so bili nogometaši Maribora v 2. krogu lige prvakov nemočni proti favoriziranim gostiteljem, ki so imeli tako rekoč vso tekmo igro povsem pod nadzorom. S tremi zadetki je zablestel francoski napadalec Wisam Ben Yedder, dvakrat je mrežo vijoličnih zatresel v prvem polčasu (27., 38.), v končnici tekme (83.) pa je zadel še z enajstih metrov za končni izid 3:0. Mariborčanom se je nekaj prostora na polovici Seville odprlo le na začetku prvega polčasa, a Valon Ahmedi in Marcos Tavares nista izkoristila polpriložnosti. Zaradi odlične obrambe Jasmina Handanovića so lahko Štajerci zadovoljni, da niso izgubili s še večjo razliko. »V prvem polčasu smo se do prvega zadetka dobro postavili. Nasprotnik je kakovosten in hiter, s podvajanjem smo poskušali to kompenzirati, kar ti na dolgi rok pobere nekaj moči. V nepravem trenutku smo prejeli zadetek, ko smo po nekaj minutah dobili občutek, da lahko igramo,« je povedal trener Maribora Darko Milanič, ki je na igrišče poslal okrepljeno zvezno vrsto, a mu to ni kaj prida pomagalo. Tretje moštvo španskega prvenstva Mariboru preprosto ni dopustilo, da bi se razigral. »Vso tekmo smo imeli občutek, da bi lahko katero od akcij bolj tekoče odigrali in da bi lahko bili bolj nevarni. Na žalost ni bilo tako, potem pa je nasprotnik to izkoristil. Ko smo v nekaterih situacijah malo zamudili in prostora nismo zaprli dovolj dobro, so povedli na 2:0. Mi smo sicer v drugem polčasu pokazali kompaktnost. Kakovost je odločila tekmo, čeprav smo pokazali veliko želje. Želeli smo odpreti sredino, vendar v trenutku, ko nam to ni uspelo, smo prejeli zadetek,« je še dodal Milanič. Maribor ostaja pri eni osvojeni točki v skupini E, kjer je s štirimi na vrhu prav Sevilla. Spartak in Liverpool sta se v Moskvi razšla z neodločenim izidom (1:1), oba imata po dve točki. V 3. krogu bo Maribor 17. oktobra v Ljudskem vrtu gostil Liverpool.

Štirje klubi stoodstotni Izidi 2. kroga lige prvakov v skupinah od E do H – Spartak: Liverpool 1:1, Sevilla: Maribor 3:0, vrstni red: Sevilla 4 točke, Liverpool in Spartak po 2, Maribor 1; skupina F – Manchester City: Šahtar 2:0, Napoli: Feyenoord 3:1, vrstni red: Manchester City 6, Napoli in Šahtar po 3, Feyenoord 0; skupina G –​ Bešiktaš: Leipzig 2:0 (Kevin Kampl igral za Leipzig od 46. minute), Monaco: Porto 0:3, vrstni red: Bešiktaš 6, Porto 3, Leipzig in Monaco po 1; skupina H –​ Borussia Dortmund: Real Madrid 1:3, Apoel: Tottenham 0:3, vrstni red: Real Madrid in Tottenham po 6, Borussia in Apoel 0.