Beli balet v Porurju brez plesa zmage

Torkov program 2. kroga nogometne lige prvakov v prestižnem dvoboju v Dortmundu ni prinesel odločitve, Borussia in Real sta se v tekmi skupine F razšla z neodločenim izidom 2:2. V večerni akciji sta bila dva slovenska nogometaša; Kevin Kampl je v skupini E v kneževini Monako za Bayer iz Leverkusna odigral vso tekmo proti Monacu (izid 1:1), Benjamin Verbič pa je v skupini G za København igral do 67. minute, danski klub pa je s 4:0 premagal Club Brugge. Nekdanji napadalec Celja je v 64. minuti na kratko podal za lep zadetek kapetana Thomasa Delaneyja. Nekdanji član Maribora Petar Stojanović zaradi poškodbe ni nastopil za zagrebški Dinamo; purgerje je v obračunu skupine H Juventusova stara dama v Maksimirju s 4:0 položila na pleča.



Na Signal Iduna Parku v Dortmundu se je odvijal zanimiv dvoboj med Borussio in enajstkratnim evropskim klubskim prvakom Realom. Na vsaki strani se je mreža zatresla po dvakrat, omeniti še velja, da je Cristiano Ronaldo na začetku iz nedovoljenega položaja zadel vratnico. Portugalec je bil poleg tudi v akciji ob koncu prvega polčasa, ko je angleški sodnik Mark Clattenburg razveljavil njegov zadetek z glavo. Ronalda je še v Realovem kazenskem prostoru žoga zadela v roko, a Anglež ni dosodil najstrožje kazni. Cristiano Ronaldo je sicer v Dortmundu zabil svoj 95. gol v ligi prvakov, vsega skupaj jih ima v evropskih tekmovanjih še tri več. »Dober občutek je, če dvakrat rezultatsko zaostajaš, pa na koncu ne izgubiš. A lahko bi opravili bolje. V drugem polčasu smo izgubili nadzor nad igro, a pokazali pravo moralo in se po njihovem drugem zadetku dobro odzvali,« je tekmo ocenil trener dortmundskega moštva Thomas Tuchel.



Zaslužili več



V taboru belega baleta so obžalovali le točko namesto treh za zmago, ki se je že kazala na obzorju. »Škoda, to je že tretja tekma v nizu, s katere je izkupiček le neodločen izid,« je začel Realov trener Zinedine Zidane; Madridčani so namreč pred nemškim klubom v španski ligi remizirali še z Villarrealom in Las Palmasom. »Moji varovanci so odigrali zelo dobro tekmo, a rezultat je težko sprejeti, zaslužili smo si kaj več. Kljub temu to ni slab izid. V prvem polčasu smo sicer bili na trdi preizkušnji, saj je Borussia pritiskala na nas. Boli pa, ko izenačujoči zadetek prejmeš tri minute pred koncem, še posebno z vidika truda, ki so ga vložili moji igralci,» je še dodala francoska nogometna legenda.



Izidi 2. kroga lige prvakov – skupina E: Monaco : Bayer Leverkusen 1:1 (Glik 94.; Hernandez 73.), CSKA : Tottenham 0:1 (Son 71.); vrstni red: Monaco 4, Tottenham 3, Bayer Leverkusen 2, CSKA 1; skupina F: Borussia Dortmund : Real Madrid 2:2 (Aubameyang 43., Schürrle 87.; Ronaldo 17., Varane 68.), Sporting : Legia 2:0 (Ruiz 28., Dost 37.); vrstni red: Borussia Dortmund in Real Madrid po 4, Sporting 3, Legia brez točke; skupina G: København. Club Brugge 4:0 (Denswil 53./ag, Delaney 64., Santander 69., Jørgensen 92.), Leicester : Porto 1:0 (Slimani 25.); vrstni red: Leicester 6, København 4, Porto 1, Club Brugge 0; skupina H: Dinamo Zagreb : Juvenrtus 0:4 (Pjanić 24., Higuain 31., Dybala 57., Alves 85.), Sevilla : Lyon 1:0 (Ben Yedder 53.); vrstni red: Juventus in Sevilla po 4, Lyon 3, Dinamo Zagreb brez točke.