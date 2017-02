Bayern ponižal Arsenal, Real brez težav

MÜNCHEN, MADRID – Nogometaši Bayerna iz Münchna in Reala Madrida so si na prvih tekmah osmine finala lige prvakov priigrali lepo prednost. Oboji so imeli v prvem polčasu kljub izraziti terenski premoči nekaj težav, na obeh tekmah je bilo ob odmoru 1 : 1, v drugem polčasu pa prestavili v prestavo višje in si priigrali zanesljivo zmago. Bayern je zmagal s 5 : 1, Real pa s 3 : 1.

Junaka tekme v Münchnu sta bila Poljak Robert Lewandowski in Thiago Alcantara, slednji je dosegel dva gola, Poljak pa je na začetku drugega polčasa zatresel mrežo, samo nekaj minut pozneje pa Alcantari za gol še mojstrsko podal. V prvem polčasu je za domače zadel Arjen Robben, za Arsenal pa Alexis Sanchez, ki mu je strel iz enajstmetrovke Manuel Neuer ubranil, a je Čilenec odbito žogo znal spraviti v mrežo. Končni rezultat je postavil Thomas Müller.

V Madridu, kjer je tekmo sodil Damir Skomina, je domače navijače šokiral Lorenzo Insigne, ki je presenetil Jesusa Navasa. Še v prvem polčasu je Karim Benzema z glavo izenačil, reči pa sta v drugem delu na svoje mesto postavila Toni Kroos in Casemiro. Kot da je to Real zadovoljilo, do konca tekme je popustil in dopustil tekmecem, da bi lahko izid znižali, če ne celo izenačili. Dve lepi priložnosti je zapravil Belgijec Dries Mertens, Neapeljčani pa so tudi dosegli gol, ki ga je sodnik zaradi nedovoljenega položaja razveljavil.