Bask želi končati katalonski urok

Sicer bi šlo lahko pri obračunu med PSG in Barcelono tudi za dvoboj v rokometni ligi prvakov, a naj ne bo pomote, gre za najpomembnejšo postransko stvar na svetu. Drevi bodo z začetkom ob 20.45 odigrali uvodni tekmi osmine finala nogometne lige prvakov, v paru nocojšnjih tekem pa je osredotočenost bolj kot na srečanju med Benfico in dortmundsko Borussio na novem epskem soočenju med Paris Saint-Germainom in Barcelono. Tokratno bo še posebno pomembno za trenerja PSG Unaija Emeryja, ki želi proti Kataloncem izboljšati obupen osebni izkupiček v uspešnosti. Baskovskega stratega so v Pariz kot naslednika Laurenta Blanca pripeljali ravno z namenom, da klub iz mesta luči v ligi prvakov po štirih zaporednih izpadih v četrtfinalu naposled pripelje na višjo raven tekmovanja. Drugo mesto v skupinskem delu LP za Arsenalom seveda ni pomagalo pri ugodnem žrebu, Emery pa je od 23 obračunov z Barcelono v trenerski karieri zmagal enkrat samcat, v pretekli sezoni s Sevillo, ima pa še šest remijev. Pariškega nogometnega velikana je sicer v preteklih letih Barça dvakrat izločila na četrtfinalni stopnji, v letih 2013 in 2015. A sveža samozavest, PSG je na zadnjih enajstih tekmah v vseh tekmovanjih desetkrat zmagal in enkrat igral neodločeno, je klubu, ki ga na veliki nogi drži katarski denar, dala novi zagon. PSG je tudi v evropskih tekmovanjih na domačem stadionu Park princev izgubil le enkrat v desetletju. »Morali bomo odigrati dve vrhunski tekmi. Vsakdo ligo prvakov začenja z mislijo, da le ne bi prekrižal poti z Barcelono. A na koncu koncev, vse je odvisno od nas,« se izziva zaveda branilec PSG Maxwell, sicer nekdanji nogometaš Barçe. Krilni igralec Lucas Moura pa je pridodal: »Barcelona je zame najboljši klub na svetu, a nihče ni nepremagljiv. Tudi sami smo zelo močni, na evropskem prizorišču smo si v zadnjih dobrih štirih letih pridobili spoštovanje. A proti Barceloni ne smeš storiti napake, če jo, si mrtev.« PSG je sicer v skupinskem delu lige prvakov katalonskega giganta ugnal leta 2014, ko je bil izid 3:2; to je bil edini Barçin poraz v zadnjih šestih ogledih s francoskimi nogometnimi prestolničarji.



Smrtonosni napad



Petkratni evropski klubski prvak Barcelona gre v pariški obračun nabrušena po visoki zmagi s kar 6:0 na zadnjem španskoligaškem gostovanju pri Alavesu. Moštvo trenerja Luisa Enriqueja je tako na zadnjih 22 dvobojih le enkrat igrišče zapustilo povsem sklonjene glave. To pomeni tudi, da so v igri, drugič v zadnjih treh letih, za lovoriko še v vseh treh tekmovanjih, v katerih se žogajo: španskem prvenstvu, kraljevem pokalu, v slednjem so že v finalu, in ligi prvakov. »Seveda tega ne omenjamo na glas, a vsi igralci imajo to v mislih. Zelo pomembno je, da smo kar se da dolgo v vsakem tekmovanju, ta klub je rojen za lovorike,« je navrgel nekdanji levi branilec pariškega kluba, zdaj pa Barcelone Lucas Digne in samozavestno napovedal: »Naš smrtonosni napad z Lionelom Messijem, Neymarjem in Luisom Suarezom nas bo znova prepeljal čez oviro, imenovano PSG. Ko imaš najboljše napadalce na svetu, to lahko kadar koli naredi razliko.«