Angleži snubijo Oblaka

Eden od najboljših nogometnih vratarjev na svetu, slovenski reprezentant Jan Oblak, ne pušča ravnodušnih niti šefov najbogatejših klubov na planetu. Čuvaj mreže madridskega Atletica je zaradi decembrske operacije ramena trenutno na rehabilitaciji, njegova vrnitev na igrišče se pričakuje sredi marca. Štiriindvajsetletni Škofjeločan je z Atleticom, ki trenutno zaseda četrto mesto v španskem prvenstvu, februarja lani podaljšal pogodbo do poletja 2021, v njej pa je tudi zapisano, da ga klub s stadiona Vicente Calderon pred tem rokom ne bo spustil drugam brez vsaj 100 milijonov evrov odškodnine. Morda se sliši kot znanstvena fantastika, sploh ker gre za vratarja, toda za najboljšo številko 1 v španski la ligi in prvega čuvaja mreže prejšnje sezone lige prvakov ni zanimanje kljub takšni klavzuli nič manjše. Oblaka imajo že dolgo na očeh predstavniki največjih angleških klubov, otoški mediji pa so že začeli špekulirati, da vodstvo Manchester Cityja za slovenskega asa pripravlja ponudbo, ki je Španci preprosto ne bodo mogli zavrniti.



Vodenje meščanov je pred to sezono prevzel Španec Pep Guardiola, od katerega se pričakuje, da osvoji vrh angleškega in evropskega nogometa. Na voljo ima tudi tako rekoč brezmejen proračun za okrepitve. Guardiola je s Cityjem naletel na kruto realnost izjemno močne konkurence v premier league. Po 21 krogih je na skromnem petem mestu, kar deset točk za vodilnim Chelseajem, naslov prvaka je tako rekoč izgubljen. Ob tem je zelo moteče dejstvo, da so sinje modri prejeli največ zadetkov od prvih sedmouvrščenih moštev – kar 26. Za to lep del krivde nosi čilenski vratar Claudio Bravo, ki ga je lani v svoje vrste zvabil Guardiola, potem ko se je sprl z dotlej standardnim vratarjem, angleškim reprezentantom Joejem Hartom; ta je odšel v Torino. Triintridesetletni Bravo, zanj so Angleži Barceloni plačali 19,5 milijona evrov, se v novem klubu ni najbolje znašel. Rezervna vratarja sta 35-letni Argentinec Willy Caballero in 20-letni Anglež iz domače akademije Angus Gunn. Meščani torej nujno potrebujejo dolgoročno rešitev med vratnicama. Jan Oblak se zdi pravšnja izbira, verjetno tudi zato, ker bo Atletico Madrid po tej sezoni krenil v novo poglavje, saj vse kaže, da bo zelo uspešno obdobje v tem klubu končal trener Diego Simeone, ki ga vleče drugam. Ponudb mu ne manjka, kakor tudi ne najboljšim igralcem Atletica, zato se obeta pravi mali eksodus. V takšnih razmerah bi si kakopak nov izziv najraje našel tudi slovenski as. Če je že postavil rekord pri prestopu vratarjev v Španiji, kamor je prišel julija 2014 iz lizbonske Benfice za 16 milijonov evrov, potem je logično, da po zelo uspešnih predstavah med rdeče-belimi postavi nov svetovni rekord v odškodnini, ko gre za golmane.



Kdo vse bo zapustil Olimpijo?



Na slovenski nogometni sceni, kjer se prvoligaši zavzeto pripravljajo na spomladanski del sezone, še ni velikih pretresov zaradi selitev igralcev. Prestop Sandija Arčona v Romunijo se ni posrečil, zato vezist ostaja v Gorici. Za kar štiri igralce Olimpije, Aljaža Krefla, Arisa Zarifovića, Marka Vukčevića in Doriana Babunskega, se menda resno zanimajo pri romunskem prvoligašu Panduriiju. Njihov odhod je zelo verjeten. Koper se je okrepil s še dvema Hrvatoma, 22-letnim branilcem Franetom Ikićem, ki se ni naigral v hrvaškem prvoligašu Rijeki, in 20 letnim napadalcem Anelom Topuzovićem, ki je jeseni igral za hrvaškega drugoligaša Lučko.