Angleži hočejo Oblaka

Čestitke, priznanja, nagrade in dobre želje za novo leto kar dežujejo na naslov slovenskega nogometnega vratarja Jana Oblaka, ki v dresu Atletico Madrida postavlja nove in nove mejnike. Ob koncu leta se nogometni analitiki lotijo učinkovitosti čuvajev mrež in strelcev v petih najmočnejših ligaških tekmovanjih v Angliji, Franciji, Italiji, Nemčiji in Španiji. Oblak je med vsemi vratarji letos največkrat ohranil svojo mrežo nedotaknjeno, tako je bilo po kar 29 tekmah. Drugouvrščenega italijanskega zvezdnika Gianluigija Buffona je premagal za sedem tekem, tretji je Bayernov vratar Manuel Neuer (21). Triindvajsetletni Škofjeločan, ki bo rojstni dan praznoval 7. januarja, je letos že prejel priznanje za najboljšega vratarja v španski la ligi, spletni portal goal.com ga je uvrstil na drugo mesto med vsemi na svetu za Buffonom, pred kratkim pa je bil izbran tudi v najboljšo postavo skupinskega dela evropske lige prvakov.



Vse to je sicer za Oblaka ta čas drugotnega pomena, saj se je sredi decembra poškodoval. Pred dnevi je prestal operacijo ramena, z igrišč bo odsoten štiri mesece. Toda njegova kakovost je preverjena na najvišji ravni, zato ga najbogatejši evropski klubi pozorno spremljajo in iščejo trenutek, ko bi ga lahko zvabili v svoje vrste. In očitno se nekaj v povezavi z Oblakom dogaja pri vodilnem moštvu angleške premier league Chelseaju. Potem ko je izgubil svojega prvega čuvaja mreže, je menda trener Atletica Diego Simeone vodstvu Chelseaja izrazil željo, naj mu za spomladanski del sezone odstopijo svojega tretjega vratarja, 34-letnega Portugalca Eduarda. Ta namreč ne more računati na minutažo ob Belgijcu Thibautu Courtouisu in njegovi prvi rezervi, Bošnjaku Asmirju Begoviću. Ob morebitni sklenitvi tega posla pa Londončani že vidijo novo kombinacijo v bližnji prihodnosti. Po poročanju angleških medijev si namreč Courtouis po sezoni želi v Real Madrid, Chelsea pa njegovega naslednika očitno vidi v Oblaku. Spomnimo, da je slovenski as belgijskega kolega nasledil že v vratih Atletica, kamor je prišel iz Benfice leta 2014. Od takrat svoje delo opravlja odlično, tako da je Atletico z njim letos denarno oplemenitil in časovno podaljšal pogodbo do leta 2021. Odškodninska klavzula ob prestopu v drug klub pred iztekom pogodbe znaša kar 100 milijonov evrov. Pri morebitnem prestopu Oblaka pa je treba upoštevati tudi druge okoliščine. Rdeče-črni so trenutno na 6. mestu v španskem prvenstvu, devet točk za vodilnim Real Madridom, morda moštvo po uspešnem obdobju s strategom Simeonejem potrebuje nekaj sprememb. Trener je napovedal odhod, poleti bi ga radi videli tudi v padlem velikanu Interju iz Milana, za katerega je igral ob koncu prejšnjega stoletja, ta klub pa ima tudi sicer izjemno močan argentinski pridih. Legendarni Javier Zanetti je denimo podpredsednik črno-modrih. Morda bi tudi odhod Simeoneja pri Oblaku sprožil motiv za selitev na Otok, kjer se zanj ne zanimajo zgolj pri Chelseaju. Brez dvoma bo njegov novi delodajalec dobil več kot zanesljivega čuvaja mreže. Pa še komaj 24 let bo dopolnil...

Messi po gol na tekmo



Nogometni analitiki so ob vratarjih razkrili tudi najučinkovitejše strelce v petih najmočnejših ligah. Največ golov v koledarskem letu je zabil zvezdnik Barcelone Lionel Messi. Argentinec je zabil točno en gol na tekmo (51/51). Drugi je njegov klubski soigralec, Urugvajec Luis Suarez, ki je dosegel 48 zadetkov na 49 tekmah, tretji pa je uradno prvi nogometaš sveta in član Real Madrida, Portugalec Cristiano Ronaldo (42/44). Sledijo Šved Zlatan Ibrahimović (PSG in Manchester United; 39/42), Urugvajec Edinson Cavani (PSG; 34/43), Poljak Robert Lewandovski (Bayern; 34/45), Argentinec Gonzalo Higuain (Napoli in Juventus; 33/42)...