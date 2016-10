Aluminij spet prekrižal načrte Mariboru

KIDRIČEVO, DOMŽALE – Mogometaši Aluminija in Maribora so se v 15. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 0 : 0.

Mariborski nogometaši so mesto na vrhu prvenstvene lestvice hitro znova predali Ljubljančanom. Na gostovanju v Kidričevem so kljub terenski prevladi prišli le do točke, kar pomeni, da zaostajajo za točko za vodilno Olimpijo. Kljub temu so vijoličasti nadaljevali niz neporaženosti, ki traja od konca avgusta. Takrat so jih - kot zadnji - premagali prav nogometaši iz Kidričevega. Ti so še vedno predzadnji, a z veliko prednostjo zadnjimi pred Radomljani.

V prvem polčasu so imeli Mariborčani žogo precej več v posesti, toda sprožili le nekaj bolj ali manj nenevarnih strelov, tako kot na drugi strani tudi Aluminij, ki je bil konkretnejši v zadnjih 15 minutah prvega dela, medtem ko je v prve pol ure prevladoval Maribor. V 68. minuti so imeli gosti indirekten prosti strel v kazenskem prostoru Aluminija, poskus Marcosa Tavaresa pa je končal v domačem živem zidu.

Aluminij bo v 16. krogu v soboto gostoval v Velenju, Maribor pa bo gostil Celje.

Kalcer Radomlje - Luka Koper 1 : 3

Nogometaši Kalcerja iz Radomelj so v 15. krogu Prve lige Telekom Slovenije v Domžalah izgubili proti Luki Koper z 1 : 3 (0 : 1). Radomlje brez zmage ostajajo tudi po 15. krogu te prvoligaške sezone. S štirimi točkami so trdno na zadnjem mestu, doživeli so že enajsti poraz, ki mu ga je zadal Koper. Ta je bil malce konkretnejši in se utrdil v sredini lestvice. Za Koper je sicer to šele prva prvenstvena zmaga po 8. krogu.

V 29. minuti, je edini zadetek v prvem polčasu z glavo dosegel Courage Pekuson po lepi podaji Danijela Pranjića. Vratar Aluminija Aljaž Ivačič, ki pa je bil znova nemočen v 56. minuti, ko je po novi podaji Pranjića vodstvo Kopra podvojil Jan Andrejašič. V 75. minuti pa so domači le znižali zaostanek, ko je po podaji Filipa Jankovića v globino zadel Marko Nunić. Štiri minute kasneje je enajstmetrovko,zanesljivo izvedel Senijad Ibričić in postavil končen izzid.