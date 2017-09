Agim Ibraimi za šov Domžal

DOMŽALE – Nekdanji junak Ljudskega vrta in ljubljenec navijačev Maribora Agim Ibraimi se je po enoletni kalvariji v kazahstanski Astani vrnil na slovensko nogometno sceno. Spomnimo, da je 29-letni vezist lani zapustil vijolične po odmevnem sporu s športnim direktorjem Zlatkom Zahovičem, Ibraimi pa je javnosti razkril žaljiva SMS-sporočila kreatorja kadrovske politike v vrstah slovenskega prvaka. Ibraimi bo nov zalet v svoji karieri poskušal doseči v dresu Domžal, kamor je prišel kot prosti igralec in podpisal pogodbo za leto in pol. »Najprej bi se zahvalil vsem v Nogometnem klubu Domžale, še posebno pa trenerju Simonu Rožmanu in športnemu direktorju Mateju Oražmu, da sta mi omogočila prihod v rumeno družino. Vesel in ponosen sem, da bom odslej zastopal barve tega moštva. Ko smo vzpostavili prve stike, sem bil že hitro prepričan, da je to zame prava izbira. Zelo sem motiviran, želim se znova vrniti v pravi ritem, predvsem pa obljubljam, da bom vselej dal maksimum za ta klub,« je dejal Makedonec s slovenskim potnim listom. Poleg njega so novinci pri rumenih še hrvaški povratnik, vezist Marko Alvir, branilec Dario Melnjak in jamajški napadalec Shamar Nicholson. Trener poletnega hita na evropski sceni (Domžale so prišle do play-offa za ligo Evropa, kjer jih je izločil Olimpique Marseille) Simon Rožman je dejal: »Pridružili so se nam karakterni fantje in vrhunski igralci. Potrebovali bodo nekaj časa za adaptacijo. V tem obdobju bo treba biti potrpežljiv. Pričakujem, da bomo čez dober mesec igrali po mojih željah: hitro, napadalno in všečno. Na igrišču hočemo gledalcem ponuditi šov!«