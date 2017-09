Znani tekmeci Slovenije v osmini finala

HELSINKI – Slovenija je na evropskem prvenstvu v košarki v petem krogu predtekmovalne skupine A v Helsinkih premagala Francijo s 95 : 78 in se v Istanbul seli poleg Španije kot druga neporažena ekipa skupinskega dela tega prvenstva.

Slovenci se bodo v osmini finala v soboto pomerili z Ukrajino, ki je v skupini B po zmagi nad Izraelom (88 : 64) osvojila četrto mesto.

Preostali pari osmine finala po zadnjih tekmah v skupinah A in B so Litva – Grčija, Nemčija – Francija in Finska – Italija. Štirje pari osmine finala bodo znani po četrtkovih tekmah skupin C in D.

Ker so Ukrajinci v Tel Avivu dobili dvoboj z gostitelji skupine Izraelci, so v skupini B zasedli četrto mesto in bodo tekmeci Slovenije za preboj v četrtfinale. Ukrajinci so dobili prvo četrtino s tremi točkami razlike (19 : 16), drugo pa kar s 27 : 12 in so drugi polčas začeli z veliko prednostjo (46 : 28). Tudi v nadaljevanju niso popuščali, 25 : 11 je bilo v tretjem delu igre, in tekma je bila tako rekoč odločena. Vjačeslav Kravcov je bil s 17 točkami in sedmimi skoki prvi igralec dvoboja.