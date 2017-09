Zmaj, ki bruha, Goran Dragić, je rekel zbogom

LJUBLJANA – Preden se zlati košarkarji Slovenije razidejo, so stopili še pred sedmo silo. Kapetan Goran Dragić je dal jasno vedeti, da ga v reprezentanci, vsaj na igrišču, ne bomo več videli. »Žal ne morem biti več tukaj. Nihče izmed NBA-igralcev ne more, zaradi pravil in terminov kvalifikacij. Mislim, da sem s to zlato medaljo dobil, kar sem si želel, zato je najbolj prav, da na tej stopnički tudi zaključim,« je na glavno vprašanje, ki se je porajalo že med evropskim prvenstvom, odgovoril Goran Dragić.

Na novinarsko vprašanje, ali je to dokončno, pa: »Dokončno, ja.« V četrtek se Dragić, zmaj, ki bruha, vrača v ZDA k svojemu klubu. Sicer pa je o preteklh mesecih dejal, da je bil to velik žur s srečnim koncem: »Težko je z besedami opisati vse občutke in čustva, ki jih doživljam v teh dneh. Na evropsko prvenstvo smo prišli zelo samozavestni, a z velikim spoštovanjem do vsakega nasprotnika. Imeli smo svojo pot in vizijo, ki nam je prinesla neverjeten uspeh,« je še dejal ob zgodovinskem uspehu.

Poslavlja se tudi selektor Igor Kokoškov: »Težave, ki sem jih imel v tej reprezentanci, so, da imam tu veliko prijateljev. Ostal bom z njimi, smo prijatelji. Konkretno za kvalifikacije v novembru in februarju, tehnično ne morem biti tu, ni izvedljivo. Moje delo je v Utah Jazzu, zato mi ne ostane drugega. Mislim, da se ekipa ne gradi na trenerju, pač pa na igralcih. Jaz zagotovo ostajam tu nekje v bližini.«