Zamenjali prizorišče,miselnost vzeli s sabo

ISTANBUL – Ko se zmaguje, je vse lepo in prav. Slovenski košarkarji so nam prihranili skrbi, saj so milo rečeno bravurozno opravili z uvodno epizodo eurobasketa v Helsinkih, včeraj popoldne pa so pristali v Istanbulu. Pred potjo je bilo razpoloženje v našem taboru primerno številu zmag v predtekmovanju – za čisto petico. Bil je primeren trenutek za prvo analizo. »Naredili smo zelo dober posel, za sabo smo pustili tudi Grke in Francoze, ki imajo resni ekipi in so kandidati za medaljo,« je prvi besedo dobil Luka Dončić. Najstnik se je izjemno znašel v soju luči evropskega prvenstva; s 13,8 točke v povprečju na tekmo je drugi strelec ekipe ter drugi podajalec (3,4), pred njim je le njegov mentor in cimer Goran Dragić (24,4 točke in 5,2 podaje na tekmo). »Dvigujemo se iz tekme v tekmo. Menim, da smo vsak dan boljša ekipa. Se pa zavedamo, da se vse začne in konča v obrambi,« pravi The Don, kot ga že nekaj časa kličejo na drugi strani Atlantika, kjer mu napovedujejo svetlo prihodnost. Luka misli na tukaj in zdaj. »S svojimi igrami sem zadovoljen. Moja naloga je, da pomagam ekipi,« skromno pove zvezdnik Real Madrida, ki ni imel velikih želja pri izbiri tekmeca za osmino finala. Z Ukrajinci je zadovoljen, v finalu pa si želi Špance, a te bomo imeli, če bo šlo po sreči, na meniju že v polfinalu.

Jasna delitev nalog

Prvo ime naše vrste je Goran Dragić. Igor Kokoškov je dejansko storil to, kar bi morali tudi drugi selektorji v preteklosti. Ekipo mu je dal tako rekoč v roke. Roko na srce, tako dobrega Gorana v reprezentanci še nismo videli. »To je moje zadnje evropsko prvenstvo,« pritrdi, da ne varčuje z močmi. Jasno mu je, da se vse vrti okoli njega, pomočnika s polnimi pooblastili pa sta Luka Dončić in Klemen Prepelič, preostali so v nasprotju s preteklostjo sr(e)čni pri izpolnjevanju svojih nalog. »Pred vsako tekmo dobimo izvrsten t. i. game plan. Poslušamo in izpolnjujemo naloge. Trenerski štab dobro opravlja svoje delo,« kapetan hvali stroko in poudarja, da je vesel, ker ima ob sebi Dončića. Razloga sta dva: Luka razbremeni Gorana, ta pa svoje bogate izkušnje prenaša na naslednika. »Kemija se ustvarja z zmagami,« pa ob tem pristavi selektor Kokoškov, ki že kuje plan za Ukrajince. Pozor: slovenski dvoboj osmine finala bo jutri, v soboto, že ob 11.30!