Za naše junake preletel ocean

ISTANBUL – Slovenski navijači so še enkrat dokazali, da so evropski prvaki. Pa saj smo to vedeli že prej: za košarkarsko reprezentanco so romali na različne konce Evrope in sveta, v nedeljo pa so bili nagrajeni. »Zdaj je lahko konec sveta,« je bilo nekaj minut po koncu finala evropskega prvenstva slišati v dvorani Sinad Erdem. No, sveta ni konec, treba bo domov, so hiteli razmišljati tisti, ki so bili tri ure po tekmi že na letalu za domovino. »Ponedeljek je, zjutraj je služba,« je dejal Milan Jamšek, ki je s prijatelji priletel na finale in tekmo za tretje mesto. »Take tekme se ne zamudi, tu se piše zgodovina,« so bili jasni navijači iz Sevnice in Boštanja.

