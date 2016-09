Za Kosovo dovolj, na EP ne bo

Tudi po štirih krogih košarkarskih kvalifikacij za evropsko prvenstvo ostaja Slovenija neporažena. Četrti zaporedni uspeh so varovanci selektorja Igorja Kokoškova dosegli na Kosovu, kjer so z 91:81 porazili domačina. Gostitelji so ob pogledu na postavo Slovenije in vesti, ki so prihajale, gojili upe na sploh prvo zmago.



Na krilih Prepeliča



Selektor Kokoškov se je v minulih dneh znašel v nerodnem položaju. Ne glede na prijateljske vezi (s selektorjem) in pripadnost reprezentanci, je dal Zoran Dragić prednost klubu in odhitel na priprave Milana (minuli vikend je že odigral dve tekmi). Da je bila mera polna, je Košarkarska zveza Slovenije tik pred tekmo objavila, da bo manjkal tudi Goran Dragić. »Selektor Kokoškov se je odločil, da Goranu nameni nekaj dodatnega počitka. Ne gre za nobeno poškodbo ali drugo težavo,« so se nemudoma odzvali na Košarkarski zvezi Slovenije in v kali zatrli takšne in drugačne špekulacije. Predstavnik za stike z javnostmi Damir Rađenović nam je včeraj zatrdil, da ima Dragić težave s kolenom, nad katerim bdi zdravniška služba. Reprezentanca se je nekaj pred pol šesto popoldne vrnila v Slovenijo z dvema točkama, ki nista tako pomembni v skupni beri kot za dvig samozavesti in potrditve, da Slovenija premore precej dobrih igralcev. V prvi vrsti je to potrdil Klemen Prepelič, ki je v prvem polčasu s 17 točkami držal Slovenijo v igri. Kljub temu je Kosovo dobilo polčas z 41:38, potem so pričakovano padli, pošle so jim moči. V nasprotju s Slovenci, pri katerih so se razigrali še Gašper Vidmar (20 točk, 9 skokov), Jaka Klobučar (13) in Jaka Blažič (13). Slovenija je hitro povedla 57:51, v 34. minuti pa je bilo že 79:65, kar je bila dovolj velika prednost za rutinski zaključek tekme. »Obramba nam je omogočila mirnejše nadaljevanje in zmago, ki bi lahko bila tudi višja. Čestitam igralcem za prikazano energijo in osredotočenost ter predvsem, da so nadomestili odsotnost bratov Dragić, ki sta zagotovo velik del te ekipe. Čeprav slovenski ljubitelji košarke ne vedo veliko o Kosovu, je za nas to velika zmaga,« je selektor Kokoškov pohvalil igralce za predstavo. »Edina slaba točka Kosova je kratka klop. In dokler je imelo energijo ter moč, je bila tekma izenačena. Nato je v igro prišel Matic Rebec, ki je njihove organizatorje igre napadel in jim preprečil organizacijo napadov. Gre za majhen detajl, a zelo pomemben na takih tekmah. Zadovoljni smo, da smo dosegli novo zmago, da imamo 4-0 in da lahko sproščeno razmišljamo o naslednjem tekmecu,« je prvo ime Slovenije Klemen Prepelič pohvalil goste ter izpostavil soigralca Matica Rebca.



Brez pravega krilnega centra



Vnovič se je izkazalo (proti Justinu Doellmanu so bili naši igralci nemočni), da Slovenija nima prave rešitve na poziciji krilnega centra. Po navadi je tam zaradi razmer Edo Murić. Včasih je bila to v slovenski reprezentanci pozicija, ko z igralci selektorji niso vedeli, kam bi s tako velikim številom igralcev. Danes je Uroš Slokar s 33 leti prestar. Čeprav boljšega nimamo. To ni nov problem. Nanj je opozarjal že lani tedanji selektor Jure Zdovc, ko je hotel naturalizirati Bryanta Dunstona. Pa zakon ni dovoljeval. Po nam znanih podatkih se Košarkarska zveza Slovenije od lani ni zganila in poskrbela, da bi se vsaj oblikovala pobuda za spremembo zakona. Danes je prvi pogoj za naturalizacijo, da mora posameznik eno leto bivati v Sloveniji. Brez krilnega centra (in spremembe zakonodaje) bomo tudi ob preboju na EP vnovič obsojeni na mesta od 5. do 8. Če že krilnega centra ne znamo ali ne zmoremo vzgojiti.