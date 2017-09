Voditelj Bavec sesul sprejem zlatih košarkarjev? »Kot pijanec, ki teži bejbi«

LJUBLJANA – Osvojite evrospskega prestola slovenskih košarkarjev na čelu z MVP-jem prvenstva Gorano Dragićem je spodbudila številne navijače, da so svoje junake pričakali že na letališču, kjer je letalo s košarkarji pristalo. Nato pa je slovenske reprezentante čakal še sprejem na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer se je po ocenah organizatorjev zbralo več kot 20.000 ljudi. Pripeljali so se iz vseh koncev Slovenije in kljub slabemu vremenu že pred prihodom košarkarjev dodobra zapolnili trg. Prav zato se mnogi strinjajo, tako razkrivajo družabna omrežja, da si naši športniki nikakor niso zaslužili takšnega vodenja, na način kot je to počel voditelj Dani Bavec.

»Rad bi podal svojo kritiko vašega prenašanja evropskega prvenstva v košarki, kjer so naši košarkaši dosegli zgodovinski uspeh. Na začetku bi rad izpostavil, da so Sanja Modrič, Saša Dončič in Peter Vilfan svoje delo opravili izjemno profesionalno in poskrbeli za zabavne prenose tekem. Že med samim prvenstvom je bilo jasno, da s tem nimate izkušenj in ste pričakovali, da si želimo gledati le tekme naše reprezentance. Namesto odličnih tekem ste predvajali oddajo Alfa Mikič in prasstare filme. Bilo je skoraj nemogoče, a vam je na koncu uspelo pokvariti sprejem naših zlatih reprezentantov. Voditelj se je do naših igralcev in gledalcev, ki so stali več ur na dežju, obnašal izjemno nespoštljivo. Prav tako je konstantno prekinjal izjemno vzdujše in navijanje pod pretvezo, da bi rad vodil svoj katastrofalen program/scenarij. Takšnega nespoštljivega odnosa, ki so ga bili deležni predvsem Zagorac, Rebec in Dončič, si ne zasluži nihče. Zadnjega, ki je s svojo potezo, ko je poklical na oder večkrat nevidne člane reprezentance, pokazal izjemni občutek za vodenje, je Dani Bavec obtožil uničevanja scenarija in rekel, da ni kaj drugega pričakovati od 18-letnika. Luka premore, kljub svoji mladosti, več spoštovanja in človeškega dostojanstva kot vaš stand up komik Dani Bavec. Nikoli v življenju še nisem videl bolj neprofesionalnega vodenja, kjer voditelj nima niti malo dostojanstva ter spoštovanja in se pogovarja z našimi košarkaši kot da bi bili gostilniški prijatelji,« se glasi sporočilo, ki ga je na Kanal A naslovil eden izmed razjarjenih navijačev slovenske reprezntance.

Kmalu se je po družabnih omrežjih vsul gnev. Izbrali smo nekaj najbolj sočnih sporočil.

Dani Bavec je k nažgan tip, k teži bejbi v lokalu: Ampak sam to bi ti reku ...ehm če smem bi sam še to reku ... #mojtim — Janja (@TheCmok) 18 September 2017

A so lahko našli večjega debila za vodit ta event, kot je Dani Bavec. Debil! — Janez (@Janez40) 18 September 2017

Bavec, sprejem ali komemoracija? Dajmo staremu Dončiču mikrofon, da malce razgreje in nasmeji #mojtim #eurobasket #sprejemnaKongrescu — Zala Glavic (@zalaglavic) 18 September 2017

#mojtim Dani Bavec sesul danSnji sprejem zlatih junakov. — miropusnik (@miropusnik) 18 September 2017