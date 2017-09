Viski preskočil, da ne bi med analizo zamenjal tekmeca

Od leta 2001 je Jaka Lakovič nosil dres Slovenije. Postal je sinonim pripadnosti Triglavu na prsih. Pa ni bilo vedno lepo in lahko. Pika na i njegovi karieri je zmanjkala. V igralski pokoj je šel lani brez kolajne. A ni čakal dolgo, da je prišel na svoj račun. Kot pomočnik selektorja Igorja Kokoškova danes zvečer s kolajno prihaja iz Turčije, kjer se je njegova reprezentančna pot dejansko začela!

Debi na eurobasketu ste doživeli 31. avgusta 2001 proti Španiji, dobili ste 10 minut, potem do konca prvenstva nič več.

»Vse skupaj se je začelo s predtekmovanjem v Ankari, kjer nismo bili uspešni. Poslovili smo se po prvem delu. Dobil sem prve izkušnje, ki so mi koristile.«

Do danes se je v dresu Slovenije nabralo grenkih izkušenj. Leta 2005 boleč poraz proti Nemcem v četrtfinalu, leta 2007 epski poraz proti Grkom, izgubljen boj za bron leta 2009, nekompatibilnost s selektorjem 2011 ter zlom pod težo bremena gostitelja 2013. Je to včeraj obliž na to neizživeto hrepenenje?

»Da, to odtehta prav vse. To je nagrada za reprezentanco, ne zame. To si je zaslužila ta reprezentanco, ki je rasla, se razvijala ter napredovala tako kot Košarkarska zveza Slovenije. Vedno smo bili blizu, trkali smo na vrata... Pomagali smo tlakovati pot, na katero smo sinoči tudi dokončno stopili in se zapisali med nesmrtne.«

