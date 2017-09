VIDEO: Veliki potezi Dragića se klanjata Slovenija in Srbija

Košarkarska mrzlica v Sloveniji po uspehu zlatih junakov ne pojenja. Še posebej velik navdih je seveda kapetan Goran Dragić, ki je v središču pozornosti tudi v tujih medijih. In ena od njegovih potez, ki dokazujejo, da je ne le odličen športnik, pač pa tudi velik človek, se je zgodila po finalu, ko so naši suvereno premagali Srbijo.

To zmorejo le največji

Dragić, ki ob koncu tekme ni igral zaradi krčev, je po koncu obračuna prišel do objokanega srbskega igralca Vladimirja Lučića in ga potolažil s poljubom in z objemom. »Glavo gor. Oboji smo se borili, a na žalost le ena ekipa lahko zmaga,« je dejal naš kapetan, je srbskim medijem razkril Lučić.



Goran Dragic kiss by videosansebastian