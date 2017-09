VIDEO: Smeh do neba, ko košarkarjem ne gre vse po načrtu ...

Verjetno veste, kako se počutite, ko vam ne gre vse po načrtih. Tako so se tudi naši košarkarji, ko so snemali oglasne špice za evropsko prvenstvo. Fantje si s tem niso belili glav, so se pa ob vsem skupaj dobro nasmejali.



Spodaj si lahko ogledate, kdo je imel največ težav z meti na koš, kdo s slovenščino in kdo ni vedel, ali mora gledati v kamero ali kam drugam.