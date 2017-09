VIDEO: Luka ni mogel sam po medaljo, zato so ga soigralci kar nesli

CARIGRAD – Košarkarji Slovenije so evropski prvaki! V finalu so pred več kot 7000 Slovenci na tribunah premagali Srbijo s 93 : 85.

Pot do zlata pa še zdaleč ni bila lahka. V 26. minuti so slovenski navijači onemeli. V bolečinah je na tleh obležal Luka Dončić. Držal se je za gleženj in ob pomoči zdravnikov je zapustil parket. Nanj se ni več vrnil. In tudi Slovenija brez njega ni bila več ista ekipa. Kljub Lukovi odsotnosti so naši stisnili zobe in prišli do zgodovinske zmage.

Po tekmi je bil naš Luka izbran v idealno peterko, ker je šepal, mu je na parket pomagal kar Goran Dragić, ki je tedaj že prejel priznanje za najboljšega igralca prvenstva. Še korak dlje pa so šli nato vsi preostali slovenski košarkarji. Ko je bilo treba priti na podelitev kolajn in pokala, so Luko prijatelji naložili na roke in ga kot ranjenega junaka prinesli na stopničke.