VIDEO: Kiks na eurobasketu: selektor besen, košarkar brez komentarja

Na novinarski konferenci po bolečem porazu ruske reprezentance proti reprezentanci Latvije se je organizatorjem pripetil neljubi dogodek. Tiskovni predstavnik, ki je vodil novinarsko konferenco, je napačno predstavil ruskega selektorja in s tem očitno razjezil tudi košarkarja.

»Spoštovani, pred vami sta Timofej Mozgov in selektor Boris Sokolovski (Boris Sokolovski je selektor ženske reprezentance, moško pa na tem evropskem prvenstvu vodi Sergej Bazarevich, op. p.)

Bazarevich je povezovalcu oporekal, da on ni Sokolovski, eden izmed novinarjev pa je dopolnil, da se selektor piše Bazarevich.

»Vem, da smo izgubili, ampak …« je dodal, predstavnik pa je nato predal besedo košarkarju in ga vprašal, ali ima kakšen komentar na tekmo. Ta je hladno, kratko in jedrnato odgovoril z ne. Temu je sledila neprijetna tišina.

- I have next to me Timofey Mozgov and coach Boris Sokolovsky

- Sorry I am not Sokolovsky #EuroBasket2017 pic.twitter.com/2TOSUbw49r