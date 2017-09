VIDEO: Čustveno: kaj se je po zmagi dogajalo v garderobi

Slovenski košarkarji na čelu s trenerjem Igorjem Kokoškovom so v četrtek zvečer ustvarili novo pravljico. Prav vsak od njih je dal vse od sebe, pozornost predstavnikov sedme sile pa je znova najbolj vzbujal Luka Dončić, ki je bil pred evropskim prvenstvom predstavljen kot čudežni deček evropske košarke, po magičnih in zrelih predstavah, ki so Slovenijo pripeljale v finale, pa je košarkarski svet enoten – Dončić je postal mož, čigar prihodnost bo gotovo NBA. Kakor koli že, upamo, da bo Luka nekega dne res blestel tudi čez lužo. Kljub veliki zmagi nad evropskimi prvaki Španci pa se naši niso prepustili zabavi, alkoholu in velikemu slavju. Pravijo, da to pride v nedeljo, saj so prepričani, da bo zlato njihovo.



Kakšno je bilo vzdušje v slovenski garderobi po zmagi, ki je navdušila vso Evropo, si lahko ogledate spodaj.