Večina Hrvatov stopila na stran Slovenije

ZAGREB, LJUBLJANA – Južna slovenska meja je jabolko spora s Hrvaško že kar nekaj časa. Pa to ni edina stvar, o kateri se ne moremo sporazumeti. Spomnimo se terana. A ko izbirajo med Srbi in Slovenci, raje izberejo Slovenijo. Vsaj tako kažejo rezultati ankete na hrvaškem portalu 24sata.hr, v kateri je bilo oddanih skoraj 10 tisoč glasov. Obiskovalce strani so spraševali, za koga bodo navijali v finalu. Kar 70 odstotkov jih je izbralo odgovor Slovenija. Očitno so čutili, da slovenskih košarkarjev nihče ne bo zmogel ustaviti v njihovem naletu.