V živo: Slovenija : Latvija 51:55 *

Slovenija se lahko preko Latvije prebije do polfinala Evropskega prvenstva in si s tem zelo poveča možnosti za željeno medaljo. Slovenija ima do sedaj že šest zmag in danes lovi svojo sedmo. Dragič in Dončič z druščino so zanesljivi, samozavestni in pripravljeni na vsakega nasprotnika.

Po prvi četrtini je Slovenija prevzela vodstvo za 11 točk, vendar je Latvija pokazala zobe in ob polčasu prevzela vodstvo za 4 točke.