V ŽIVO: Drama v Carigradu med Rusijo in Srbijo*

CARIGRAD – Kdo bo stal na poti Sloveniji do prvega članskega zlata v moštvenih športih z žogo? Slovenskim košarkarjem na evropskem prvenstvu v Turčiji je pravzaprav vseeno, ali bo to Srbija ali Rusija. Ti dve reprezentanci se od 20.30 merita v dvorani Sinana Erdema.



V ŽIVO: Rusija – Srbija 74:78* (20:25, 34:48, 57:66)

* tekma se je začela ob 20.30



Slovenija je že z zmago nad Španijo in prebojem v finale naredila več kot katera koli članska košarkarska slovenska ekipa v zgodovini samostojne države. Srebro že imajo v žepu, a kot so napovedali, gredo na zlato .