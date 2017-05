V Zagrebu zadali velik udarec slovenski košarki

Uresničile so se napovedi, ki so v zadnjih dneh prihajale iz Zagreba in Beograda. Regionalna košarkarska liga ABA bo v novi sezoni štela le 12 klubov. Ceno krčenja smo plačali Slovenci in Makedonci, ki bomo imeli po novem le en klub v ligi, ne dveh kot doslej. Srbi bodo nastopali s štirimi, Hrvati s tremi, Črna gora pa z dvema kluboma. Poleg Slovenije in Makedonije bo imela enega še Bosna in Hercegovina. »Klubi so sprejeli predlog predsedstva, da v sezoni 2017/18 v ligi nastopa 12 moštev, lastnikov organizacije. Kot razlog je bilo podano dejstvo, da nacionalne zveze lige ABA ne priznavajo in bi bilo tako absurdno, če bi odločale o udeležencih. Izjema je srbska liga, ki je ločena od zveze in ligo priznava. Črna pika je gotovo posledična izguba enega mesta za Slovenijo. Vemo, da ima naša država v dveh letih najslabši koeficient, poleg tega pa je Krka zasedla zadnje mesto,« je po skupščini razmišljal direktor Union Olimpije Matevž Zupančič, ki mu je uspelo lani zeleno-bele spraviti v regionalno ligo, letos pa so ohranili mesto. Predlogu o zmanjšanju števila klubov sta nasprotovala Mega Leks in Krka, vzdržal pa se je predstavnik Olimpije.



Slovenski klubi v zadnjih letih ne blestijo v regiji. Tajfun in Krka sta zadnji dve sezoni končala na zadnjem mestu po rednem delu. Olimpija in Krka sta v minuli sezoni doživeli svoji najslabši uvrstitvi v regionalnih ligah. Za nameček je bilo lani precej nejasnosti okoli drugega predstavnika Slovenije v ligi ABA – zadnji hip sta sodelovanja odpovedala Helios in Zlatorog. A niti to ne opravičuje poteze lige, ki je, roko na srce, preživela, ker jo je lep čas delovanja financiralo izključno slovensko gospodarstvo. »Ko smo mi vodili to ligo, se kaj takega ni moglo zgoditi. To preprosto ni dobro za našo košarko,« se je na potezo vodstva lige odzval Roman Lisac, nekdanji generalni direktor regionalnega tekmovanja. »Olimpija misli le na svoj vrtiček. Ko bi morali stopiti skupaj, tega nismo storili. Predstavnika Olimpije in Krke bi morala v tistem hipu zapustiti sestanek, ko je bil izglasovan ta sklep,« je dodal Dušan Debenak, član upravnega odbora Tajfuna. »To je za slovensko košarko velik korak nazaj. Mednarodne primerjave nujno potrebujemo. Moramo biti prisotni, zato je to velika škoda, saj bomo imeli v prihodnje le eno ekipo. Vprašanje pa je, kdaj se bomo zopet okrepili in bili številčno bolje zastopani v regiji,« ne skriva razočaranja direktor Helios Suns Ladivoj Gorjan.

Še druga in mladinska liga Liga ABA je objavila, da naj bi že v prihodnji sezoni začeli 2. regionalno ligo, kjer naj bi imela vsaka od šestih držav po dva kluba. Premiero bo doživela tudi mladinska liga, sprva skozi turnirski sistem. Sezona elitne lige ABA se bo začela s superpokalom v črnogorskem Baru.



Nekateri, to je dal vedeti tudi predstavnik Olimpije, s prstom kažejo na Košarkarsko zvezo Slovenije, ki naj bi bila s svojim vedenjem kriva za slabokrvnost in slabo zastopanost v regiji. »Pri slovenskih klubih je tako, da nihče ne gleda širše slike. Vsak misli nase. Zdaj smo prišli do enega kluba. Ne vem, kdaj bomo imeli spet dva. Trdim pa, da bi imeli en klub tudi, če bi naša zveza priznala ligo. To so le izgovori,« se je odzval Rašo Nesterović, generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije. Še enkrat več pa se je izkazalo: slovensko domače prvenstvo ne šteje pri preboju v regijo, ampak odloča le, kdo bo igral Fibino ligo prvakov. Union Olimpija zagotovo ne. Morda Rogaška, z idejo pa se spogledujejo tudi v Sixt Primorski.



Drago Perko Košarkarji Union Olimpije se kot edini iz Slovenije veselijo tudi nadaljnjega igranja v ligi ABA.