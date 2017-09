Uradna e-peticija: Gogi, ostani!

V teh dneh Slovenci držimo pesti, da bi si naš košarkarski šampion Goran Dragić premislil in še naprej igral za našo reprezentanco. Zlepa ne moremo pozabiti, kako fantastično je vodil svoje brate do končnega zlata in do največjega uspeha za slovenski ekipni šport. Nikdar ne bomo pozabili njegove čudovite predstave v finalu proti Srbiji, kar 35 točk je nasul nasprotniku!

Goran Dragić, ostani in nadaljuj z igranjem v slovenski reprezentanci! Tudi zato, ker je bilo slovo, ki si ga zadnjič napovedal, še pod težo emocij: »Ne vem, leva stran mi govori, igraj naprej, desna, da je vsega dovolj. Zelo težko je reči, kaj in kako …«

Pa še to si je zaželel: »Naj se ta pozitivna zgodba nadaljuje in naj kar traja v medijih. Združili smo celo Slovenijo in navijače. Le zakaj bi se pisalo samo o negativnih stvareh? Naj se piše o pozitivnih in naj traja!«

Slovenski navijači se mu seveda pridružujemo: naj traja, naj še lep čas traja! Ampak s tabo, Goran! Toliko lepega si nam pričaral v zadnjih dneh, poenotil, združil, navdal z upanjem, zato si resnično ne želimo, da se posloviš, že zaradi najlepše možne pravljice, ki si jo spisal, in zavoljo slovenske košarke.

Na Slovenskih novicah smo sklenili, da podpremo željo Slovenk in Slovencev in razpišemo peticijo: Goran, ostani in nadaljuj z igranjem v slovenski reprezentanci!

