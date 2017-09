Toliko so navijači plačali za pot v Turčijo

CARIGRAD – Okoli 11.30 je z letališča na Brniku proti Carigradu poletelo še zadnje letalo s slovenskimi navijači, ki si želijo ogledati drevišnjo finalno tekmo na evropskem prvenstvu v košarki. Na letališču je bilo živahno že od ranega jutra, mnogi pa so se na pot proti Turčiji odpravili tudi z avtomobili, kombiji in avtobusi. Nocojšnjo tekmo za zlato medaljo na evropskem prvenstvu med reprezentancama Slovenije in Srbije si bo v dvorani po nekaterih ocenah ogledalo 5000 slovenskih navijačev.

Mnogi navijači so že na prizorišču, nekateri pa so se na pot odpravili v zadnjem trenutku v samoorganizaciji ali prek agencij. Samo z Brnika je danes proti mestu ob Bosporju odletelo devet letal turškega prevoznika Turkish Airlines in eno letalo Adrie Airways. Še en airbus s 190 sedeži turškega prevoznika je z ljubljanskega letališča odpotoval že v soboto zvečer. Nekateri navijači so se odločili tudi za lete z letališč okoliških držav.

Dragoceni navijaški paketi

Pri turistični agenciji Kompas so prodali približno 1500 navijaških paketov, ki so jih poimenovali Navijaški utrip. Potem ko so že pred torkovo četrtfinalno tekmo odpeljali na evropsko prvenstvo okoli 250 slovenskih navijačev, ki bodo v Carigradu ostali do nedelje, se je tako danes tja odpravilo še 1500 navijačev na čarterskih letih. »Ko pridejo na letališče, se z avtobusi odpravijo v mesto, nekateri tudi na ogled mesta, večina pa takoj na navijaško druženje in ustvarjenja dobrega vzdušja pred tekmo. Nato imajo še prevoz do dvorane, kjer nas čaka vrhunec: tekma za naslov evropskega prvaka,« je v soboto pojasnil direktor prodaje v Kompasu Peter Majerle.

Paket je stal 475 evrov na osebo, vključuje pa letalski prevoz, vse prevoze na destinaciji in organizacijo ter vodenje. Dodatni strošek za vse potnike je bila vstopnica, ki so si jo izbrali po ceniku. Vstopnice so stale od 50 do 70 evrov.

Organizirani ogledi

Tekma med slovensko in srbsko reprezentanco se bo začela ob 20.30. Tisti, ki se je ne bodo ogledali v živo, jo bodo lahko spremljali na televizijskih zaslonih v mnogih lokalih po državi, največje prizorišče skupnega ogleda pa bo na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer bodo razprostrli veliko platno.

V ljubljanskem Kinu Bežigrad so ponudili brezplačne vstopnice za ogled finalne tekme, ki so jih navdušeni navijači v pičlih treh urah razgrabili že v petek. Prostori kina so bili s športnim navdušenjem napolnjeni že v sredo, ko so polfinalno tekmo s špansko reprezentanco predvajali na velikem televizorju v predprostoru kinodvorane.

V središču prestolnice bodo v Hiši športa prenos v prostorih lokala predvajali na dveh televizijah in platnih, v primeru suhega vremena pa bodo platno postavili tudi zunaj lokala. Potrebne so bile rezervacije, a je bilo že v petek popoldne zasedeno vse do vrha.

Vzdušje s finala bodo prenesli tudi v bar Lepa žoga, kjer si bodo gostje tekmo lahko ogledali na platnu. Kot so pojasnili za STA, nimajo rezervacij, lokal se bo polnil po načelu kdor prej pride, prej melje. Tako bo tudi na Kodeljevem v Baru Slovan in lokalih ob Ljubljanici. Na Petkovškovem obrežju bodo v Baru Petkovšek in Premier Pubu finalno tekmo s Srbijo predvajali na več televizijah.