Srbi trdijo, da so jim ukradli zlato: Srb razbil Srbe

BEOGRAD – Tudi srbski mediji so po finalu evropskega prvenstva v košarki, v katerem je Slovenija premagala Srbijo s 93 : 85 , polni hvale na račun Gorana Dragića in večina ga imenuje za Srba v dresu Slovenije. Številne so tudi pohvale na račun navijačev obeh ekip, pa tudi kritik na račun sodnikov.

Orli premagali sami sebe, Slovenija na krilih Dragića osvojila naslov: tako na spletnih straneh poroča Sportski žurnal. Časnik pa ne more mimo učinka Gorana v drugi tretjini. »Srbija je po trojki Birčevića še vodila z 28 : 27, nato pa je kontrolo prevzela Slovenija. Bolje rečeno Goran Dragić. As iz NBA je do polčasa dosegel neverjetnih 26 točk! Đorđević je menjal branilce, a ni pomagalo. Srb v dresu Slovenije je bil neusmiljen in Slovenija je ušla na 38 : 28.« Citira tudi Milana Mačvana, ki ga je razjezil sodniški kriterij. »To se nam je v Carigradu zgodilo že drugič. Nemogoče je piskati štiri prekrške za tri točke, dve tehnični napaki in to, da Micić dobi tehnično napako po čistem prekršku slovenskega košarkarja v napadu.«

Niso pozabili na Kokoškova

Srbski selektor Aleksandar Đorđević je v pogovoru za RTS pohvalil svoje igralce, bil pa je tudi kritičen: »Lahko analiziram tekmo in nekatere situacije, ki so se zgodile v zadnjih minutah in ki se na tem nivoju in na tem tekmovanju ne bi smele zgoditi, a so se. Toda v tem ne smemo iskati izgovora.« Nato pa je športno čestital Sloveniji: »Na prvenstvu niso izgubili. Imeli so sijajnega vodjo Dragića, ki je dal ton prvenstvu, Dončić gre zanesljivo po njegovih stopinjah, imeli so tudi Prepeliča, ki je fenomenalno odigral finale.«

Časnik Blic izpostavlja, da je tudi srebro za Srbijo uspeh, posebej pa omenja gesto Gorana Dragića, ki je po tekmi tolažil objokanega Vladimirja Lučića. Prispevek je poimenoval Najmočnejša fotografija finala. »Kako zelo Goran Dragić ceni srbsko reprezentanco, je pokazal tudi s tem, da je prišel k Lučiću in ga tolažil.« Posebno mesto si je zaslužil tudi Igor Kokoškov, ki mu časnik namenja poseben članek, v katerem je priznal, da je njegov svetovalec tudi Željko Obradović, če kdaj potrebuje kakšen nasvet.

Prekrižal se je tako, kot je značilno za pravoslavno religijo

Srbskim časnikom niso ušle podrobnosti. Kurir piše, da je Srb razbil Srbe, nato pa je Goran Dragić naredil nekaj, kar je mnoge navdušilo. Srbski novinar trdi, da se je Dragić pri odhodu na zmagovalni oder prekrižal tako, kot je značilno za pravoslavno religijo. Tudi ta časnik izpostavlja Gorana Dragića in piše, da je na igrišču pokazal vso svojo veličino kot športnik, zunaj njega pa kot človek, ko je po tekmi našel tolažilne besede za tekmece. Časnik obenem hvali tudi slovenske navijače ter nekdanje bratstvo in enotnost.

Kritike na račun sojenja in poteza Gorana Dragića po tekmi, ki športno tolaži tekmece, so tudi osrednja novica Telegrafa, kjer so poseben članek namenili tudi Luki Dončiću, ki so ga tam poimenovali čudežni otrok. Tudi drugi srbski mediji so se v večjem delu skoncentrirali na Gorana Dragića, napake v sojenju, navijače, pa tudi na odsotnost nekaterih košarkarjev v srbski reprezentanci.