Srbi dregnili: Dončić trojke proslavlja s tremi prsti, kaj pa v finalu

CARIGRAD – Medtem ko se vročica med košarkarji in navijači stopnjuje in padajo stave, kdo bo v nedeljo okoli 22.30 osvojil evropsko krono, pa se je srbski Blic obdregnil ob mamo Luke Dončića, Mirjam Potrbin.

Češ, da v nekem intervjuju za hrvaški mediji ni omenila Srbije. Srbije kot možne reprezentance za Luko Dončića. Vprašali so jo namreč, ali je mladi as dobil povabilo še kakšne reprezentance, je odgovorila: »Ne, ni bilo dileme... Za Luko je Slovenija edina možnost. Vem, da so se Španci zanimali zanj, a niso pritiskali,« je dejala Mirjam, Blica pa dodaja, kaj pa povabilo »orlov« (Srbije), kot da je pozabila...

Blic se še sprašuje, »Kako bo Luka Dončić proslavljal trojke v finalu evropskega prvenstva? Zdaj vsako trojko namreč proslavi z dvignjeno dlanjo in iztegnjenimi tremi prsti.« Trije prsti so nacionalni pozdrav Srbije in Srbov...

Zakaj Srbi in trije prsti?

Gre za nacionalni pozdrav, kjer so dvignjeni trije prsti na dlani. Trije prsti pomenijo sveto Trojico. En prst za Svetega Savo, drugi prst za Njegoša, tretji prst pa za Karađorđa. Spomnimo, leta 2008 je takratni srbski predsednik Boris Tadić srbske olimpijce v Pekingu pozdravil s tremi prsti, kar je vzbudilo zanimanje Georgea Busha.





