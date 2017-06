Spet trgujejo s košarkarji?

V slovenski košarkarski reprezentanci je v minulih letih nastopilo kar veliko igralcev z območja nekdanje Jugoslavije, ki so v Sloveniji našli svoj drugi dom. Precej jih je bilo iz Bosne in Hercegovine, v Slovenijo pa sta s pomočjo skavta in lovca na mlade talente Dragana Janjića prišla tudi Gezim Morina in Erjon Kastrati. V dresu Slovenije je trikrat na uradnih tekmah zaigral Morina, Kastrati ne. Oba sta na širšem seznamu slovenske izbrane vrste za prihajajoče evropsko prvenstvo, oba pa si želijo tudi na Kosovem. A so pri tem naleteli na jasno oviro: Košarkarsko zvezo Slovenije, ki zahteva plačilo odškodnine. O tem so včeraj poročali v vodilnem kosovskem časopisu Koha Ditore.

Tam so potrdili, kar nam je povedal naš vir: Kosovo za prihajajoče predkvalifikacije za svetovno prvenstvo sestavlja močno ekipo. Imenovali so novega selektorja, ekipa bo imela tri natulizirane igralce (na tekmi lahko igra le eden). Po domače povedano Kosovo misli resno. Zato so se obrnili tudi na Slovenijo, da bi okrepili svojo branilsko linijo (Kastrati) in mesto pod obročem (Morina). Fanta, Erjon in Gezim, sta na načelni ravni pristala, da bi zaigrala v dresu Kosova. Oba sta v en glas poudarila, da bosta vedno hvaležna Sloveniji za vse, kar je storila zanju. To so z razumevanjem sprejeli na kosovski košarkarski zvezi in se podali v akcijo. Pred slabim mesecem dni so se s pobudo obrnili na Košarkarsko zvezo Slovenije. Kot pove naš kosovski vir, zapišejo pa tudi novinarski kolegi iz Prištine, pa KZS zahteva kar 100.000 evrov za vsakega – torej 200.000 skupaj. Na KZS včeraj tega niso hoteli komentirati, na naše klice in elektronsko sporočilo se do zaključka redakcije niso odzvali. Jasno pa je, da bi jim teh 200.000 evrov dobro leglo na račun, ki je po naših podatkih še vedno v rdečih številkah. Ki pa naj bi ga po hitrem postopku tudi sanirali.

Na Kosovem so nam še povedali, da predsednik tamkajšnje košarkarske zveze Erolld Belegu načrtuje obisk v Ljubljani. Rad bi prišel že danes, a naj bi termin odpovedali, ker ima Košarkarska zveza Slovenije redno letno skupščino. Izvedeli smo še, da je Kosovo pripravljeno seči v žep, a 200.000 ne bodo plačali. Ne nazadnje bi bilo pošteno od slovenske zveze, da fantoma omogoči igranje v dresu Kosova. Tudi zato, ker sta bila in sta še Erjon in Gezim bila vedno korektna do Slovenije in zveze, za nameček pa ju slovenska reprezentanca ne potrebuje. Na njunih igralnih mestih ima ob vsem spoštovanju do obeh boljši rešitvi.