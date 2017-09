Španci niso vedeli, kaj se jim dogaja

ISTANBUL – Različne so poti, ki vodijo do cilja. Slovenski košarkarji so si izbrali svojo, na koncu pa na poti v finale evropskega prvenstva stresli Špance in tako v neposrednem obračunu poslali aktualne prvake v zgodovino, nekaj igralcev celo v reprezentančni pokoj, sebe pa naredili nesmrtne. In to proti ekipi, ki je igrala deseti polfinale zapored! Slovenija šele drugega. A se tega na parketu ni videlo. Z izvrstnim načrtom so naši košarkarji nevtralizirali brata Gasol (skupaj sta dala 28 točk in ujela 16 žog), ob tem pa tvegali, da se razmahnejo španski branilci. A se niso, ostali so v krepki senci Slovenije, ki je iz 25 metov dosegla 14 trojk, Španija le sedem (27 poizkusov), za nameček je Slovenija poravnala tudi skok (35:35) ter odigrala kolektivno. Goran Dragić, srbski kolegi so rekli, da gre za igralca, ki je pol propeler in pol človek, se je sprehajal skozi špansko obrambo. Kapetan je prispeval 15 točk, toliko tudi Anthony Randolph, več kot 10 točk so dodali še Gašper Vidmar, Luka Dončić in Klemen Prepelič. Dobro so reagirale tudi pomožne enote z Aleksejem Nikoličem in Žigo Dimcem ter Sašo Zagorcem na čelu.

30. rojstni dan je na dan zmage s Španci slavil Gašper Vidmar, po kosilu so ga soigralci obdarili s torto.

Še selektor presenečen

»Ne da smo jih dobili, mi smo jih razbili, kot se reče v trenerskem žargonu,« so bile prve besede selektorja Igorja Kokoškova. Zdelo se je, nismo daleč od resnice, da je tako suverena Slovenija tudi njega – šokirala. Na vprašanje, ali je k zmagi levji delež prispevala taktika ali želja igralcev, se ni dal speljati na led. »Ste mislili, da si bom pripisal zasluge? Kje pa! Igralci so si to želeli, zato so garali,« je bil povedal Kokoškov, ki je ponosen na to, kako diha ekipa in kjer vsak daje svoje. »Ste dobro videli, kako je Blažič v prvih petih minutah ustavil Rickyja Rubia, ki ni vedel, kaj se mu dogaja? Ste opazili, kako je navijal Edo Murić, ki nam tokrat ni odgovarjal za igro proti Španiji? To je reprezentanca, za katero se igra zaradi časti, ne za denar,« je še

dodal Kokoškov.

To je reprezentanca, za katero se igra zaradi časti, ne za denar!

Nesebično

»Saj res ne morem verjeti, da smo Španijo premagali za 20 točk. Na tem mestu iskrene čestitke vsem soigralcem in strokovnemu štabu. Posebno moram pohvaliti še vse ljudi v ozadju reprezentance, ki skrbijo, da lahko mi tako igramo,« je po tekmi začel Luka Dončić, ki je Špancem pobral tudi 12 skokov in osemkrat izvrstno zaposlil svoje soigralce. Spet je steklo v napadu. »Kljub temu ključ našega uspeha ostaja obramba. Ko jo zaigramo, kot znamo, smo nepremagljivi. Ob tem ne pozabite: pet igralcev je doseglo 10 ali več točk. To je dokaz, da igramo nesebično,« je še poudaril Luka, ki se kljub vodstvu proti Špancem ni povsem sprostil vse do zadnje minute. »Španci so vrhunska reprezentanca, ki lahko kaznuje vsako lahkomiselnost. Zato ni bilo popuščanja. Igrali smo, kot da je rezultat 0:0,« Luka na vsakem koraku izkazuje tudi zrelost. Zahvalil se je vsem navijačem, ki so prišli v Turčijo, v upanju, da jih bo jutri še kakšnih tisoč več. »Ponosen sem, ker sem Slovenec,« je še pribil in razkril, da so mu španski košarkarji čestitali in zaželeli, da Slovenija postane evropski prvak.

Pripeljal ga je Nesterović Med najsrečnejšimi, če se to sploh da oceniti, je bil tudi Miljan Grbović, ki je v preteklosti skrbel za fizično pripravo danes pa skrbi za celo slovensko izbrano vrsto. »Španija ima dva brata, Slovenija pa jih ima 12. Vse skupaj pa mirno, preudarno vodi oče družine Igor Kokoškov, ki zna vse brate narediti boljše in srečne,« je Grbović v svojem stilu opisal epsko zmago na Bosporju, medtem ko je prebiral čestitke, ki so prihajale iz Beograda, kjer živi in deluje profesor Grbović.



Kava ali odojek?

Igor Kokoškov se je že pred tekmo odločil, da Edo Murić ne bo igral, ker koncepcijsko ne ustreza obračunu s Španci, zato je v igro poslal Sašo Zagorca in zadel! Zagi mu je vrnil z dobro igro v obrambi, izsilil je celo osebno napako Marca Gasola v napadu, v napadu pa prispeval pet pomembnih točk. »Pozabite na mojo igro, pomembna je zmaga,« je začel skromni Zagorac, ki je imel pomembno vlogo že jutro pred tekmo. Kot zgleden prijatelj in cimer je poskrbel, da je Gašper Vidmar v posteljo dobil močno kavo. »Saj vem, Gašper bi si bolj želel odojka, a to pred tekmo ne gre. Ali pa morda, kako bi se šele potem ruval,« je Zagorac v svojem slogu opisal dogajanje v sobi hotela Polar. Vidmar je po tekmi res sijal, vsem soigralcem pa se je zahvalil za izvrstno rojstnodnevno darilo – na dan tekme je slavil 30. rojstni dan. Lepšega darila ni mogel dobiti. Zagotovo pa je po grlu steklo kako pivo. Na to je namignil tudi selektor, ki je potrdil, da je večer namenjen slavju, včerajšnji dan pa regeneraciji. Od pozno sinoči se trenerski štab že ukvarja s preučevanjem tekmeca, ki bo jutri zadnja ovira do zlata!