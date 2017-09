Smrtonosna Irma ogroža tudi dom Gorana Dragića

ISTANBUL, MIAMI – Medtem ko se košarkarska reprezentanca pripravlja na sobotni boj proti Ukrajini, Goranu Dragiču, najboljšemu strelcu letošnjega evropskega prvenstva, misli uhajajo tudi čez lužo, kjer pustoši orkan Irma .

Na twitterju je zapisal, da moli za vse, da bodo na varnem. Sam ima na območju, ki ga bo orkan dosegel v kratkem, namreč veliko prijateljev, saj si zadnja leta kruh služi v Miamiju.

Praying for all people to be safe !!! #HurricaneIrma #BeSafe @MiamiHEAT