Slovenija uživa v košarkarskem raju

ISTANBUL –V Turčiji se je v minulem tednu spisalo še eno epsko poglavje v slovenski zgodovini športa. Košarkarji so suvereno postali vladarji Evrope. Pa ne le za dve leti, kot je bila to praksa v preteklosti, Slovenci bodo prvaki celine do leta 2021, ko bo naslednji eurobasket. Na poti do naslova Slovencem ni bilo lahko – vsaj tja od četrtfinala ne, ko so padale resne ekipe. V lepotici prvenstva Latvija, v polfinalu Španija, za konec pred 7000 slovenskimi navijači še Srbija, za končnih 93:85. Končnica je minila brez Gorana Dragića (krči) in poškodovanega Luke Dončića (zvin gležnja). Slovenski igralci se niso ustrašili zmage.

15 zmag brez poraza je izkupiček selektorja Igorja Kokoškova na klopi Slovenije!

Klemen Prepelič, Jaka Blažič in Aleksej Nikolič so pokazali, da niso le dobre menjave, ampak sedanjost in jutri naše košarke. »Za nami sta neverjeten turnir in finale, ki se ju bomo spominjali vse življenje. Ti fantje so res pravi, ponosen sem, da sem del te ekipe in praznika slovenskega športa. Uspeh je kolektiven, zanj imajo zasluge prav vsi, od prvega do zadnjega človeka na košarkarski zvezi, v reprezentanci, v strokovnem štabu, na igrišču. Ponosni bodite vsaj pol toliko, kot sem jaz,« je pohvalil svojo zasedbo Igor Kokoškov, ki za srbske medije ni želel komentirati, ali ga Srbi hočejo na svojo klop, kjer bi menjal Sašo Đorđevića. Kokoškov se je z vsemi prijazno pozdravil in odšel z ekipo na slavje, čez teden dni pa ga že čakajo v ekipi Utah Jazz, ki začenja pripravljalni kamp. Igor je ob snidenju s slovenskimi novinarji zatrdil, da ni možnosti, da bi še naprej sedel na klopi Slovenije.

Gogi bo razmislil

»Vzel si bom nekaj časa za razmislek,« je o morebitnem nadaljevanju reprezentančne poti povedal kapetan Goran Dragić, ki je z zlato kolajno, nagrado najkoristnejšega igralca in uvrstvijo v prvo peterko eurobasketa okronal svojo kariero, zdaj mu manjka le še prstan za naslov prvaka lige NBA. »Ponosen sem, ker sem Slovenec,« je kar bruhnilo iz Gorana, ki je pred prvenstvom napovedal kolajno. »Nisem pa vedel, kakšna bo. Uspelo nam je,« je ponosen Dragić, ki je spomnil na podatek, da je tako suveren pohod do naslova zadnja uprizorila Španija leta 2003. Goranu ni bilo vseeno, ker je zadnje tri minute prebil na klopi. »Niti premikati se nisem mogel. Pogledal sem v nebo in rekel: 'Daj nam moč za ti dve minuti!'« je še enkrat podoživel zadnje trenutke finala. »Predvsem moram pohvaliti navijače. Dvorana je gorela. Vzdušje je bilo enkratno. Slovenci so nas vso tekmo podpirali,« je poudaril Gogi na ta zgodovinski večer, 17. septembra 2017.



7000 slovenskih navijačev je bilo na finalu EP v dvorani Sinan Erdem.To je drugi najštevilnejši obisk slovenskih navijačev na športnih prireditvah v tujini in rekord EP po podatkih Fibe. Slovenski rekord še naprej drži nogometna tekma s Španijo na euru 2000 v Amsterdamu z 10.000 navijači.