Slovenci po zmago za eurobasket 2017

Sprva je bilo mišljeno, da bo nocojšnja peta tekma kvalifikacij za evropsko košarkarsko prvenstvo v kultni dvorani Tivoli, pa so se zgodile spremembe. Našpičena in nove zmage lačna Slovenija nebogljene Bolgare (v štirih tekmah so zmagali le enkrat, realnih možnosti za EP nimajo več) čaka v ljubljanskih Stožicah. Z zmago bi se Slovenija že krog pred koncem kvalifikacij še trinajstič prebila na EP. Ob vsem spoštovanju do konkurence je nocoj v Stožicah vnovič pričakovati igro mačke z mišjo in ponovitev kosovskega scenarija. Bolgari spadajo v spodnji dom evropske košarke. Da so nam grozili na prvi tekmi, je bila bolj kriva Slovenija kot pa oni sami. Takrat so resda dosegli nekaj izjemnih trojk, a le eno več (8:9) kot Slovenija, ki se bo nocoj zagotovo z zmago uvrstila na trinajsto evropsko prvenstvo, to bo prihodnje leto v štirih državah. »Vsaka tekma je pomembnejša od tiste prejšnje. Pred nami je obračun leta. To nikakor ne prinaša dodatnega pritiska, ampak nas sili, da še naprej ostanemo osredotočeni. Proti Bolgariji bomo morali pustiti srce na parketu in upam, da ob bučni podpori ljudi, ki imajo radi košarko in reprezentanco, dosežemo zmago,« ostaja miren, previden in hladen selektor Igor Kokoškov.



Do zdaj se je srbski strokovnjak z ameriškim potnim listom izkazal. Pripomb na njegovo delo ni, igralci ga cenijo in spoštujejo. Prvo peterko si je izbral na prvi tekmi priprav, ekipo je dal v roke bratoma Dragić. Na srečo je Kokoškov pravočasno prebudil Jako Klobučarja in Jako Blažiča, sicer bi imel velike težave. Svoj prostor v prvi peterki je z obema rokama zgrabil tudi Edo Murić, svoje pa so v teh kvalifikacijah pokazali tudi centri. Da nimamo krilnega centra, Kokoškov ni kriv. To so skrbi, s katerimi si bo razbijal glavo v prihodnjih mesecih. Pričakovati je, da mu bo Košarkarska zveza Slovenije podaljšala pogodbo. Ne nazadnje je bilo januarja ob sklenitvi sodelovanja povedano, da bi z Igorjem nadaljevali ob morebitni uvrstitvi na evropsko prvenstvo 2017. Zato je pričakovati, da se v nedeljo po vrnitvi z zadnje tekme v Ukrajini opravi tudi ta formalnost.



Danes bo v ekipi tudi Goran Dragić, ki bo, če bo treba, stisnil zobe in umirili morebitno bolgarsko lahko konjenico. »Goran je del ekipe. Vse leto je z nami. Sklenili bomo dogovor, videli, kaj bo najbolje za ekipo,« pa je dal selektor vedeti, da za vsako ceno ne bo obremenjeval Dragića. Goran se počuti dobro, z enim očesom pa že pogleduje v prihodnji teden. Šefi iz Miamija že nestrpno pričakujejo, da se jim pridružil prvi zvezdnik ekipe. Tako ali tako so skorajda s kirurško natančnostjo spremljali vsak njegov korak po rodni grudi, zdaj pa že kujejo plane, kako ga spraviti v pravo tekmovalno formo in popraviti slab ekipni vtis iz lanske sezone lige NBA.