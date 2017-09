Slovenci na kolena spravili prvake, zdaj v lov na evropski prestol

CARIGRAD Slovenski košarkarji so se pod vodstvom Igorja Kokoškova prvič v zgodovini uvrstili v finale evropskega prvenstva, potem ko so v polfinalu ugnali aktualne evropske prvake Špance. Medaljo že imajo, le vprašanje leska je. Zlata ali srebrna?



Španija - Slovenija 72:92

V obračunu pred kakšnih 1000 slovenskih navijačev v dvorani Sinan Erdem niso nikoli zamajali svoje zmage, tekmo so imeli ves čas pod kontrolo ter povesem razorožili eno najboljših reprezentanc na svetu ( v svojih vitrinah imajo 12 medalj z EP). Na koncu se je Slovenija veselila z 92:72. Slovenija tako ostaja edina neporažena reprezentanca na prvenstvu.



Pri Sloveniji je imelo kar pet igralcev dvomestne številke. Po 15 točk sta dosegla Anthony Randolph in Goran Dragić, 13 jih je zbral Klemen Prepelič, 12 Gašper Vidmar, Luka Dončić pa je tekmo končal pri enajstih točkah, 12 skokih in osmih podajah.

Kdo ji bo v nedeljo stal naproti v velikem finalu, bo odločila petkova tekma med Srbijo in Rusijo.

