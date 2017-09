Prišli, videli, zmagali: Istanbul, prihajamo!

HELSINKI – Vikend paket tekem na 40. evropskem prvenstvu je za slovensko reprezentanco, drugi teden prvenstva pa Slovenija začenja s popolnim izkupičkom. Na slovenski listi trofej sta se ta vikend znašli še Finska in Grčija. »Premagali smo zelo dobro ekipo Grčije. Ni bilo lahko. S tem uspehom in zmago smo naredili dober posel. Pokazali smo, da znamo igrati obrambo in napad, predvsem pa se nismo predali, ko so nam Grki ušli. Stopili smo skupaj, kot prava ekipa,« je povedal Luka Dončić, z 22 točkami prvi strelec Slovenije za zmago proti Grkom (78:72). »Zdaj se bomo malce sprostili, pa še prost dan imamo. A prvenstvo gre hitro dalje, jutri in v sredo nas čakata še dve pomembni tekmi. Proti Islandiji ne smemo narediti napake, s Francijo pa se bomo udarili za prvo mesto,« je bil uspeha proti Grkom vesel tudi Edo Murić. Pa ni bilo tako lahko. Čeprav je bil uvod klasičen slovenski – udaren po taktih Gorana Dragića (20 točk), ki je do rezultata 10:6 prispeval že šest točk.

V sredo z Islandijo

Naša reprezentanca je danes prosta, jutri jo čaka Islandija, ki povprečno na tem EP izgublja tekme za 31,6 točke.

Grki niso slabi

Nadaljevanje je bilo še za nianso boljše, 23:13 po prvi četrtini proti počasnim in na trenutke nezainteresiranim Grkom, ki so v nadaljevanju pokazali drug obraz! V slovenski vrsti je popustila zbranost v obrambi – Grki so dobili, štiri, pet skokov v napadu, iz teh drugih napadov pa so prihajali do točk. Slovenija je imela vnovič težave pri branjenju igre »pick and roll«, kjer naveza branilec-center napada obrambo. Tu se Gašper Vidmar ni najbolje znašel, oddolžil pa se je v napadu, kjer je samo v prvem polčasu prispeval pet skokov, polčas pa se je končal s točko naskoka v našo korist. Nadaljevanje je bilo slabše, Grki so povedli 35:36, v naši igri pa je bilo preveč nervoze. Zdi se, da se je začelo pri Anthonyju Randolphu, s pretirano nervozo sta se okužila še Dončić in Dragić. Američan Randolph si je v par minutah nabral tri osebne napake, v 32. minuti pa je moral na klop Dragić s štirimi. Selektor Igor Kokoškov ni želel tvegati, Dragića je hotel v končnici. Gogi pa je ostal dejaven tudi na klopi – pri rezultatu 60:62 za Grke je bil najglasnejši v minuti odmora, soigralci in trenerji so poslušali. »Imamo še eno malo osebno napako. Dobro branimo, ne smemo pa si dovoliti, da nam vzamejo žogo. Do konca je še šest minut. To moramo zdržati! Blizu smo!« je bil jasen in glasen Goran. Rečeno, storjeno. Luka Dončić, včeraj je pokazal, zakaj je pred njim svetla prihodnost, je podajal (za trojko Eda Murića pri 69:66), zabijal (66:66) in skakal. Slovenija pa je na njegov pogon naredila serijo 8:0 in povedla 70:66. V zadnji dveh minutah pa je vajeti igre v svoje roke vzel Dragić, ki ni bežal od žoge in odgovornosti. »Kdor ne skače, ni Sloven'c,« je začelo odmevati v športni dvorani v Helsinkih. Slavje ni bilo prehitro. Minuta odmora, Igor Kokoškov si jo je mojstrsko prihranil, da so se igralci umirili in mirno končali tekmo. Predvsem zaradi boljše igre v obrambi (zadnja četrtina 26:14 v korist Slovenije), Grke smo prisilili v daljše napake. Za nameček pa je grški selektor predolgo zadržal na klopi Sloukosa, edinega primernega ideologa grške igre. Poleg že razigranega Dragića pa nam je tekma proti Grkom dala še Klemna Prepeliča (16 točk) in Luko Dončića. Na prvih dveh tekmah sta bila (točkovno) zadržana, tokrat pa sta v svojem slogu prevzela odgovornost in v maniri rutinerjev Slovenijo vodila do 3. zmage, ki odpira svetla obzorja za osmino in četrtfinale v Istanbulu!

Od bedaka do junaka

Včeraj se je na obrazih slovenskih fantov videla utrujenost. Logično – saj so dan prej opravili s Finci pred 12.000 glasnimi navijači! Naloga ni bila lahka. Spet pa je zablestel Goran Dragić, preostali soigralci pa so ob njegovi simultanki ostali ob strani. Gogi je do polčasa nasul 24 točk, iz igre pa je zgrešil le dva meta, Slovenija je šla na odmor z osmimi točkami naskoka (44:52). Finci so spremenili obrambo na Dragiću, zato je bilo slovensko nadaljevanje slabše. Ustavilo se je Goranu, ustavilo se je Sloveniji. Kožo je morala Slovenija reševati v izdihljajih tekme. Naturalizirani Američan Anthony Randolph pa je v minuti prehodil pot od bedaka do junaka. Dva zgrešena meta, neuspešno izvajanje prostih metov in še osebna napaka so bili kiksi Randolpha, ki pa je potem pri rezultatu 78:79 ukradel žogo domačemu mlademu asu Lauriju Markkanenu in še zabil za 78:81. »Videli smo, kaj je Fincem uspelo proti Franciji, zato smo se zavedali, da ne bo lahko. Finska je dobra in čvrsta ekipa, premorejo kakovostnega trenerja. Odločala pa je naša obramba,« je bil ponosen Randolph.