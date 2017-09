Prišel je njegov trenutek: Klemna Prepeliča opazili pri enem največjih

MADRID – Košarkarski klub Real Madrid želi imeti v svojih vrstah še enega slovenskega reprezentanta. Po zapisu današnjega časnika Marca je klub po koncu evropskega prvenstva vzpostavil kontakt s Klemnom Prepeličem, v Madrid pa bi lahko prišel v naslednjem prestopnem roku, januarja prihodnje leto.

Prepelič je bil eden ključnih igralcev Slovenije na poti do zlate medalje. Marca izpostavlja njegovo statistiko na evropskem prvenstvu (13,8 točke, 2,3 skoka, 2 podaji in povprečni statistični indeks 13,9). Še posebej izstopajo njegovi učinki na odločilnih tekmah; na nobeni ni dosegel manj kot 13 točk, met za tri točke 58,8 %, v finalu proti Srbiji pa je dosegel 21 točk.

»Spoštovanja vredna statistika glede na to, da je igral v senci Gorana Dragića, Luke Dončića in Anthonyja Randolpha. Pokazal je karakter in hladno kri v odločilnih trenutkih. Neverjetno, da tako kakovosten igralec ne bo nastopal v evroligi,« so zapisali pri Marci.

Prepelič (24 let, 191 cm) je poleti postal član pariškega kluba Levallois, kjer ima za soigralca francoski legendi Florenta Pietrusa in Borisa Diawa. To je njegov šesti klub v prav toliko sezonah.

Uvodni tekmo francoskega prvenstva je Prepelič odigral v slogu evropskega prvenstva. Dosegel je 21 točk ob metu 5 : 14 in 3 : 8 za tri točke. Ob tem je imel pet skokov, pet podaj in tri ukradene žoge (indeks 28).