Po finalu na pico in sok

CARIGRAD – Veseli, kaj veseli, presrečni so slovenski košarkarji zapuščali parket dvorane Sinan Erdem. Večina jih še ni zbrala misli po neverjetnem uspehu, ko so stopili na evropski prestol.

Kapetan Goran Dragić, ki je postal tudi najkoristnejši igralec prvenstva, je za televizijo še enkrat povedal kaj je Slovenija: »Evropski prvak!« In še: V drugem polčasu me je prijel krč, nisem mogel več teči. A imamo fenomenalno ekipo, od prvega do drugega. Vsi. Fenomenalni so.«

Kako je doživljal konec, je opisal Klemen Prepelič: Nimam besed. Minuto pred koncem sem začel jokati. Enostavno bili smo pravi.« O tem, zakaj je Slovenija tako uspešno igrala in delovala na prvenstvu pa Jaka Blažič: » Vsi mi smo zdaj bratje, to nas je 'zacementiralo' za celo življenje. To je fenomenalno. Zdaj gremo na pico in gosti sok,« se je pošalil.

Bolj redko se je v izjavah pojavljal Anthony Randolph, ki je bil tudi tokrat bolj hladen pred mikrofonom novinarke Kanala A: »To je neverjetno. Moje prvo prvenstvo s Slovenijo in zlato.«

Čudežni deček Luka Dončič, ki je zaradi poškodbe tekmo končal predčasno, pa: »Zdej smo prvaki Evrope, zdaj je vseeno, ta poškodba. Izjemno, izjemno!« Tudi on je poudaril pomen ekipe: »Prvak Evrope brez poraza, to je neverjetno! Najboljša ekipa, fantje na terenu in izzven terena. Ne samo fantom, tudi trenerjem, zdravnikom, fizioterapevtom poklon, brez njih ne bi bili tu, kjer smo!«