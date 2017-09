Po Bavcu ga je pihnil še Uroš Slak! »Goran, od kod izvira ta vaša pripadnost Sloveniji?«

Pisali smo, da so v preteklih dneh družabna omrežja razkrivala, da naši zlati košarkarji ob sprejemu ob vrnitvi v domovino nikakor niso zaslužili vodenja na način, kot je to počel voditelj Dani Bavec .

No, zdaj pa je ogromno prahu dvignil še novinar Uroš Slak, potem ko je Gorana Dragića v večernih poročilih na Pop TV vprašal: »Od kod izvira ta vaša pripadnost Sloveniji, ki se kaže tudi v tem, da vam nikoli ni bilo težko igrati za reprezentanco?«

Naš kapetan mu je v svojem značilnem mirnem tonu odvrnil: »Prek košarke. Vedno sem si želel obleči slovenski dres. Vedno sem hotel igrati za Slovenijo. Predstavljati svoj narod. Obleči tisti zeleni dres in poskusiti odigrati najbolje, kar znam. To so bile otroške sanje.«

Da se je na družabnih omrežjih usul plaz ogorčenja, pa najbrž ni treba posebej poudarjati.

Odgovori so bili na nivoju šampijona. Kapo dol. Crknjen kot konj, izžet, pa s tako lahkoto na tako butasta vprašanja odgovarja. Bravo. — Stanko Livk (@Z3MQP) 20 September 2017